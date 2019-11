<span style='text-decoration: underline;'>USMBA</span>:<br><span style='color:red;'>Qui commande dans le choix des joueurs ?</span>

C’est encore une autre défaite que concède le club phare de la Mekerra. Un revers de plus à Sétif lors de la neuvième journée disputée samedi dernier.

A voir de près les buts que concèdent les gars de la Mekerra, l’axe défensif est pointé des doigts alors que la grande faille se trouve dans la cage de l’USMBA gardée par Abdelkader Zaârat. Ce dernier, a encore une fois, montré sa limite surtout dans les balles aériennes. Ce défaut de la part du portier belabbésien qu’on avait constaté depuis des années quand il jouait avec les réservistes de l’Union aux cotés des Metref, Belhocini et cie. Mais ce qui a irrité plus les fervents supporters d’El Khadra, c’est le fait de ne pas procéder au changement de gardien de but malgré que l’équipe renferme l’expérimenté Nadjib Ghoul et l’enfant de Ben Badis venant du MACA, Abdelkader Mocely. Ce dernier, est donc victime du mauvais choix de la part du staff technique, surtout l’entraîneur des gardiens Samir Hadjaoui, que beaucoup n’arrivent à comprendre son attitude et sa mise en quarantaine des deux autres gardiens. «Comme s’il existe une certaine discorde qui impose le choix de l’effectif belabbésien» murmurent certains. Il est vrai donc que ceux qui ont écarté l’ex-coach Slimani, avait un certain but d’imposer leurs joueurs favoris et cela n’est nullement gratuit. En attendant, l’équipe prépare son prochain match retard contre le Paradou AC, prévu à Alger samedi prochain.

B.Didéne