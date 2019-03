Qui profite du logement social ?

Selon de récentes déclarations du Wali d’Oran, pas moins de 28.000 logements toutes formules confondues, devraient être réceptionnés avant la fin de l’année 2019 en cours. Et un quota de 14.000 logements, précise-t-on, sera distribué par étapes aux mal-logés des Planteurs, Sidi Chahmi et des bidonvilles de la commune d’Es Senia. Soit presque l’ensemble du programme de logements sociaux qui sera réceptionné cette année sera destiné à la résorption de l’habitat précaire et aux détenteurs des pré-affectations dans les différentes communes.

Par ailleurs, on apprenait également, selon un récent bilan officiel de l’office de promotion et de gestion immobilières (OPGI), que dans le cadre de la lutte contre l’habitat précaire, plus de 66.000 logements publics locatifs ont été attribués durant ces vingt dernières années «aux familles d’Oran» . Un énoncé du bilan qui laisse donc croire que tous ces occupants de bidonvilles recasés seraient des habitants d’Oran ayant choisi de quitter une bâtisse en ruine pour aller vivre dans un bidonville. Ce qui est évidement faux, en tout cas abusif.

Pour des analystes avertis, la lecture de ces chiffres annuellement avancés pour souligner les résultats de la politique de logement, ne reflète plutôt qu’une esquisse de bilan de la lutte engagée depuis toujours contre les bidonvilles et la prolifération de l’habitat précaire. Car on sait qu’en réalité, pour trois logements de recasement distribués, il y a toujours quatre ou cinq constructions sauvages et illicites qui naissent ici et là, parfois sur le même site de bidonville que l’on croit avoir rasé. Les oranais, parmi les plus anciens, connaissent bien l’histoire et le parcours de certains vieux bidonvilles devenus célèbres par le nombre d’opérations de démolition annoncées et leur résurgence au même endroit.

A l’image de Douar el Flalis, jusqu’a l’occupation du terrain par une «coopérative immobilière», douar Cheklaoua, Le Virage à Ain beida, ou plus récemment le Hayat Regency, Bab El Hamra, ou encore Les Planteurs, Ras El Ain, ou le Terrain dit Chabat, où des centaines de nouvelles constructions illicites ont été érigées récemment. Plusieurs témoins observent que la majeure partie des sites désaffectés après les opérations de relogement ont été réoccupés par de nouvelles familles qui s’y sont installées dans la perspective de bénéficier d’un logement. Même les vides sanitaires de certains immeubles à l’USTO, occupés par des demandeurs de logements, ont été réinvestis par de nouvelles familles après le relogement des premiers occupants. A une cité du même quartier, on parle même, à tort ou a raison, de certains fonctionnaires du secteur du logement qui seraient à l’origine de transactions frauduleuses autour du squat des caves et des parties communes des bâtiments…

Difficile de croire, dans de telles conditions, à la crédibilité ou à l’efficacité de la politique du logement social qui repose depuis trop longtemps que sur le seul recasement des occupants de bidonville et de présumés mal-logés squattant des bâtisses en ruine…

Par S.Benali