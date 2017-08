<span style='text-decoration: underline;'>﻿Les produits contrefaits inondent le marché</span>:<br><span style='color:red;'>Qui protège le consommateur ?</span>

Des articles et des produits importés de l’étranger, notamment de Chine, sont devenus aujourd’hui de véritables dangers publics. Outre l’électroménager qui inonde le marché algérien, on assiste maintenant à plusieurs autres produits qui foisonnent surtout au niveau de marché quotidien.

Entre les produits de beauté, les lunettes, ainsi que les habits aucun produit n’est épargné. Les nombreux accidents domestiques sont la conséquence directe d’une cocotte minute n’offrant pas de sécurité, d’un autocuiseur contrefait ou d’une cafetière, véritable bombe qui peut exploser à n’importe quel moment. Pour la simple ville d’Oran, le service des grands brûlés et de la chirurgie plastique et réparatrice, enregistre chaque mois une quinzaine de cas de brûlures, parfois au troisième degré, de ménagères victimes d’accidents domestiques. «Une source de ce service affirme que depuis quelques mois, ce genre d’accidents s’est multiplié au point de devenir une charge. Toutefois, ce phénomène comme cité plus haut, touche d’autres produits. La contrefaçon ne touche pas uniquement les articles ménagers, d’autres articles dont notamment les produits cosmétiques, tels les crèmes solaires, de base et autres sont contrefaites au point de devenir un vrai danger pour les personnes les utilisant. Même les parfums et shampoings n’ont pas échappé à cette contrefaçon, une femme nous jurera avoir acheté un shampoing portant une grande marque, mais qu’elle n’a pas été sa surprise suite à son utilisation, heureusement que je “ai pas perdu mes cheveux. Plus d”une fois les services concernés dans la lutte de la fraude et la contrefaçon, ont mis en garde contre les produits proposés à la vente au niveau des grands marchés et dont l’origine est douteuse, mais parfois c’est au niveau également de magasin très connu que le client est arnaqué. Comment alors savoir si ce produit est contrefait ou non, vu que la contrefaçon ne peut être discernée que par des spécialistes. Plusieurs femmes sont unanimes à dire qu’au moins une fois dans leur vie elles ont été victimes de ce phénomène.

Lunettes de contrefaçon

Par ailleurs, on ne peut pas parler de contrefaçon sans mettre le point sur un autre produit qui inonde le marché algérien les lunettes contrefaites. Malgré les mises en garde lancées par les spécialistes de la vue, les personnes continuent à acheter et à utiliser des lunettes de soleil contrefaites. Avec tous les dangers que cela peut engendrer. Outre la monture qui est fabriquée avec des produits bas gamme, voire des déchets recyclés, le verre également est fabriqué avec ces produits et ne répond à aucune norme. Sachant que des lunettes de soleil sont destinées à filtrés les rayons de soleil et protéger ainsi la vue. Ces dernières, les lunettes contrefaites n’ont rien de telles bien au contraire elles sont à l’origine de baisse de la vue au fil des temps, diront des spécialistes. Les verres foncés entraînent une dilatation de la pupille, laissant passer les UV néfastes et provoquer de graves lésions oculaires, alors que le citoyen en achetant de telles lunettes ainsi pour protéger ses yeux. Parfois ce dernier, le citoyen, paye ce produit contrefait assez cher, vu qu’il lui est difficile de discerner entre le vrai et le faux, seul un expert pourra le faire.

Dans la plupart des cas, les verres montés sur ces lunettes, offrent 0% de protection, car, il s’agit de simples verres colorés sans aucun filtre. Malgré qu’elles présentent un réel danger pour les yeux, ces lunettes se vendent comme des petits pains. Les fausses lunettes sont sujettes à des risques dangereux pour les yeux, comme des brûlures ou encore des vieillissements accélérés des organes visuels. Certains citoyens et devant la cherté du produit, préfèrent acheter des lunettes bon marché pour n’utiliser que la monture, mais là aussi ils s’exposent à un autre danger, la qualité du produit laisse à désirer et les composants peuvent être à l’origine de problème dermique grave tel qu’allergie. En cas de choc, ces montures bon marché peuvent être à l’origine de blessures sévères. Les lunettes vendues chez l’opticien, sont réalisées avec des matériaux performants, solides et durables, comme l’acétate spécialement étudié pour ne pas se briser en cas de choc modéré. Interrogées sur ce fait, certaines nous ont confirmés qu’elles utilisent ces lunettes pendant des années et n’ont jamais eu de problèmes. Mais savent-ils qu’ils consument ainsi leur vue. D’autre part, conscient du danger expliquant qu’ils ne peuvent se permettre des lunettes à 20 000 da voire plus. Alors ils optent pour ces lunettes contrefaites. Mais le pire, ce sont ces enfants que l’on voit avec des lunettes achetées sur le trottoir et se pavanant en plein été. Les parents ne savent pas encore à quel danger ils exposent leurs enfants. Les spécialistes sont unanimes à dénoncer.

La vigilance s’impose

Une source du service de contrôle de la qualité affirme que ses agents redoublent de vigilance au niveau du port et des marchés de la ville. «Mais quand on introduit des articles avec des certificats de conformité trafiqués, tout peut arriver. Certains importateurs sont malhonnêtes et quand la marchandise quitte le port, il est déjà trop tard». Pour ce responsable, la contrefaçon est un délit et son éradication nécessite la participation aussi bien des consommateurs que des fabricants. «Certains producteurs devraient vérifier sur le marché l’origine des produits portant leur label et vendus à des prix défiant toute concurrence. Pour un consommateur, le prix constitue le principal attrait lors de l’acquisition d’un produit. «C’est un phénomène mondial favorisé par la délocalisation de certaines grandes marques. Le chiffre révélé pour ses produits en 2015, est effarant. 1,2 million d’articles d’électroménagers, produits alimentaires et de pièces détachées sont contrefaits et la moyenne est en progression.