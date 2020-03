On assiste à un emballement de la situation sécuritaire dans le Sahel. Si ces deux derniers jours, l’actualité n’a pas pris des accents guerriers dans cette partie du monde, il n’en demeure pas moins que tout le Sahel est véritablement assis sur un volcan. Mais cela n’empêche visiblement pas les médias français qui suivent le développement de la situation au Mali à leur manière, de nous faire croire que le gros du travail a été fait. Ils s’arrêtent d’ailleurs assez longuement sur les aides militaire et financière, destinées à renforcer les capacités opérationnelles de la Mission internationale de soutien au Mali (MISMA). La France a suscité la création du G5 Sahel pour maintenir une présence militaire sur toute la bande sahélienne. Ses médias invitent à ceux qui veulent les entendre, que l’intervention française a été la meilleure chose qui puisse arriver au Mali et qu’aujourd’hui, après l’avoir durablement déstabilisé en détruisant la Libye.

A suivre les commentaires des médias de l’Hexagone, on a vraiment l’impression que la campagne malienne de la France était une promenade de santé. Bref, tout est mis en place pour nous pousser à croire que l’Occident a enfin trouvé le moyen de lancer une «guerre propre». On ne parle pas des déplacements des populations par dizaines de milliers, ni des risques sérieux d’enlisement du pays dans une longue et pénible guerre contre le terrorisme et encore moins de l’élargissement de l’insécurité au Niger, au Burkina- Fasso et au Cameroun.

Pour les Français, le traitement des événements impose de procéder par étape et pour l’heure, le plus important est de décrire leur «guerre propre».

Seulement, le scénario est loin de finir avec le départ des soldats français, brandi par Emmanuel Macron comme une menace à la figure des dirigeants de la région, dont les peuples ne veulent pas de la présence militaire, assimilée à une occupation.

La vraie mission des instances internationales, consiste en un accompagnement sérieux des pays du Sahel pour le sortir du sous-développement. Toute cette région a prioritairement besoin d’un soutien économique et humanitaire. Elle a également besoin qu’on l’aide à se débrouiller seule avec ses terroristes. Qu’on forme les hommes et les femmes. Une grande partie de l’Afrique est dans cette situation. Mais franchement qui s’en soucie en Occident ? Certainement pas les Etats ?

Par Nabil.G