<span style='text-decoration: underline;'>Proposées par le Forum civil pour le changement</span>:<br><span style='color:red;'>Qui sont les 13 personnalités pour le dialogue national?</span>

Le Forum civil pour le changement a dévoilé, hier, les noms des 13 personnalités qui prendront part au «dialogue inclusif» auquel a appelé le Président par intérim, Abdelkader Bensalah, une initiative visant à définir les mécanismes de l’organisation de la prochaine élection présidentielle.

La liste des 13 personnalités a été rendue publique par le président du Forum civil pour le changement, Abderrahmane Arar, en marge d’une conférence de presse, tenue hier à Alger. M. Arar a précisé, à cette occasion, que «ces personnalités ont été choisies pour mener le dialogue proposé par le président de l’Etat Abdelkader Bensalah dans son discours du 4 juillet dernier».

Pour ce qui est des noms qui composent cette liste, on trouve deux anciens chefs de gouvernement Mouloud Hamrouche, Mokdad Sifi et l’ancien ministre et candidat à l’élection présidentielle de 1999 Ahmed Taleb Ibrahimi.

On trouve également d’autres noms issus de différents horizons à savoir : la constitutionnaliste Fatiha Benabou, islam Benattia, Lyes Merabet, Nafissa Lahrèche, l’économiste Smaaïl Lalmas et Aïcha Zenaï.

La Moudjahida Djamila Bouhired, la constitutionnaliste Fatiha Benabou, le sociologue Nacer Djabi et l’avocat Mustapha Bouchachi figurent aussi dans la liste des 13 personnalités nationales.

L’ancien président de l’APN, Karim Younès, figue également dans la liste. Ce dernier avait, rappelons-le exprimé sa prédisposition à prendre part à ce dialogue comme médiateur. À travers un post publié sur sa page Facebook, Karim Younès, avait écrit que «la mission de ce panel de ces personnalités «soucieuses de l’avenir de notre pays, d’essayer de matérialiser ces revendications en les défendant auprès des autorités, auxquelles incombe la responsabilité de donner suite».

Dans ce cadre, Abderrahmane Arar a assuré que «ce dialogue proposé par le Forum civil pour le changement doit être mené sans ingérence aucune du pouvoir et devra se solder sur une transition démocratique », ajoutant qu’« on a pris contact avec nombre de personnalités nationales pour expliquer notre initiative. Tout le monde, aujourd’hui, a affiché sa volonté d’aller vers le dialogue».

Par ailleurs, le Président du Forum civil a qualifié la feuille de route élaborée par les personnalités nationales d’un véritable challenge. «Les personnalités nationales ont été choisies sur la base de plusieurs critères. En plus d’être intègres, crédibles et compétentes, elle devaient bénéficier également d’une certaine popularité auprès du peuple et toutes ses composantes», a-t-il affirmé.

Le responsable a mis en exergue la nécessité de mettre de côté les différences idéologies et les divergences politiques afin de s’asseoir à la table du dialogue.« Nous avons prouvé qu’on peut travailler ensemble malgré nos divergences d’opinions qui ont été mises de côté », ajoutant que « la situation politique et économique nécessite, aujourd’hui, plus que jamais, d’aller vers un dialogue avec toutes les franges de la société et ses différents représentants, y compris l’institution militaire, et cela pour l’intérêt du pays. Et revenir le plus tôt possible vers le processus électoral, seul garant du respect de la volonté du peuple», a conclut enfin Abderrahmane Arar.

Samir Hamiche