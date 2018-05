Le roi marocain semble prêt à adopter toutes les postures et répondre à toutes les injonctions de ses maîtres quitte à paraître ridicule auprès de sa propre opinion publique. L’argument avancé pour justifier la rupture des relations diplomatiques avec l’Iran, est tout à fait irrecevable pour un esprit normalement constitué. Il est certes question, du Sahara occidental, mais cette question n’est pas le motif de la rupture des relations diplomatiques, mais l’objectif final de la démarche. En effet, le roi cherche les faveurs des Etats-Unis d’Amérique qui a soutenu une résolution onusienne appelant à ouvrir un dialogue direct entre le Maroc et la République sahraouie.

Ce soutien précipité à Trump sur le dossier iranien, suppose un retour d’ascenseur. C’est sans doute ce qu’espère Mohamed VI. Il cherche, à travers cette pirouette diplomatique, à faire admettre un état de fait qui relève d’un passé qu’on croyait révolu. En effet, il n’y a qu’un mot pour qualifier ce qui arrive au Sahara Occidental, à savoir que c’est une colonisation avec tous ces attributs: ségrégation, répression, sous-développement et une gestion pas la terreur de toute la population soumis au joug de Rabat qui s’exprime à travers des agents de sécurité d’une férocité toute coloniale. Le Maroc n’est peut-être pas totalement lâché, l’hyper puissance mondiale, intérêts oblige, mais il est clair que l’arnaque à la lutte contre le terrorisme ne tient plus la route. Quelques amis occidentaux Mohamed VI peuvent lui demander de trouver un autre subterfuge, car, celui qu’il a choisi est grossier et ne peut convaincre personne. Bref, la décolonisation du Sahara Occidental reste actuellement la seule véritable voie. Mais la grande amie du Maroc qu’est la France a, disons-le très largement montré des preuves d’amitié en fermant les yeux sur l’horrible trafic de drogue, élevé au rang d’industrie par le Palais royal. Entre les deux pays, on parle de tout sauf de lutte contre ce phénomène.

Pourtant, le rythme de production et d’exportation du kif marocain, se développe tellement vite que l’on est en droit de se poser la question sur la passivité des autorités centrales de ce pays. Pas une seule arrestation, pas de démantèlement de réseau… les trafiquants de Hachich sont bien chez-eux au Maroc. C’est vous dire que le seul Etat voyou de la région est bel et bien identifié. Et c’est bien connu que ce sont les trafiquants de drogue qui ont tissé des liens avec les terroristes qui écument le Sahel. Alors qui soutient qui au Maghreb ?

Par Smaïl Daoudi