<span style='text-decoration: underline;'>Bouira</span>:<br><span style='color:red;'>Rabah Asma retrouve ses fans dans un concert époustouflant</span>

Le chanteur d’expression kabyle, Rabah Asma, a animé dimanche soir un concert époustouflant à la maison de la culture Ali Zaâmoum de Bouira, où il a retrouvé des centaines de ses fans venus des quatre coins de la wilaya pour assister à la soirée.

Invité dans le cadre du programme des veillées ramadanesques concocté par la directrice de la maison, Mme Saliha Cherbi, le chanteur n’a fait son apparition sur la scène qu’aux environs de 20h30 sous un tonnerre d’applaudissements et des youyous des femmes présentes dans la grande salle des spectacles.

«Azul Fellawen, Azul Tuvirets, Saha ramdhan nwen!», lancera le chanteur tout de go avant de donner le coup d’envoi de son concert via l’interprétation de ses très belles chansons folkloriques rythmées, qui ont fait vibrer toute l’assistance. Sous l’effet de belles notes de sa guitare, la star kabyle a réussi créer une ambiance de fête ornée par de belles scènes de danse. Les tube Anfassen», Rouh athemzi», Ayamkhikhiw», et la plus fameuse chanson ½Ines Ines», ont été interprétés et aussi repris en ch£ur par les fans. Ceux-ci n’ont pas hésité à se trémousser sur des cadences aussi entraînantes les unes que les autres. L’hôte de la soirée n’a ménagé aucun effort pour égayer son public avide de le retrouver dans de pareilles occasions, après une absence de plus deux ans. Durant son concert, l’artiste se plait à chaque fois à la volonté du public qui voulait réécouter l’un de ses tubes des années 1990, à savoir ½Inès Inès», tube qui a mis la salle en effervescence après près d’une heure et demi de spectacle. Le chanteur a réussi à subjuguer toute la foule grâce une belle prestation.