<span style='text-decoration: underline;'>CAF</span>:<br><span style='color:red;'>Rabah Madjer au symposium sur le football africain à Rabat</span>

L’ancien international algérien Rabah Madjer, à l’instar de plusieurs stars du football africain, participera aux travaux du symposium sur le football africain, prévus mardi et mercredi à Rabat, a indiqué la Confédération africaine de football (CAF) lundi.

Ce symposium, qui ambitionne de «transformer» le football africain selon le nouveau patron de la CAF Ahmad Ahmad, verra la participation de l’ancien entraîneur du CR Belouizdad, Badou Zaki, de Joseph-Antoine Bell, Ahmed Faras, Jay-Jay Okocha, Anthony Baffoe, Mohammed Timoumi, Hossam Hassan, Patrick Mboma, Gérémi Njitap, mais aussi de dirigeants de club comme Roger Ouegnin, le président de l’Asec Abidjan (Côte d’Ivoire), ou encore d’Irvin Khoza, le président d’Orlando Pirates (Afrique du Sud). Chacune des 55 associations membres de la CAF devrait être représentée au symposium par son président, son secrétaire général et le sélectionneur national A. Dans cette dernière catégorie, on peut citer des techniciens avec une bonne connaissance et expérience du football africain, comme Claude Leroy, Florent Ibenge et Hervé Renard. Le sélectionneur de l’équipe d’Algérie, Lucas Alacaraz, aura l’occasion de faire connaissance avec les techniciens africains. Une délégation de la FIFA, conduite par le président Gianni Infantino et dans laquelle se trouve la secrétaire générale Fatma Samoura, devrait également prendre une part active à ce symposium, pour lequel l’expertise de l’UEFA a également été sollicitée. Au total, huit ateliers seront constitués après la plénière d’ouverture au Palais des congrès de Skhirat, banlieue de Rabat, pour laquelle des personnalités de premier plan sont attendues. Les ateliers se déclinent comme suit : CAN (compétition et cahier de charges), Compétition interclubs, Développement du football, Football des jeunes, Partenariats internationaux, Communication et médias, Marketing et TV, Footballeurs (rôle et perspectives).