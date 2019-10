<span style='text-decoration: underline;'>Barrer la route à ceux qui veulent attenter à la stabilité du pays </span>:<br><span style='color:red;'>Rabehi appelle à tirer des leçons de la Révolution</span>

L’Algérie a célébré hier, le 57ème anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale sur la télévision et de la Radio, dénommée à l’époque la Radiodiffusion-télévision algérienne (RTA).

Le 28 octobre 1963, la main basse de la France coloniale sur la RTA, a pris fin et l’institution est devenue à partir de cette date la voix de l’Algérie indépendante. Sur le bâtiment de la RTA, le drapeau français a été remplacé par l’emblème national. Le ministre de la Communication, Hassan Rabehi, a profité de cette date-symbole pour adresser hier, un appel aux Algériens, les invitant à se ressourcer des leçons de la glorieuse Révolution de 1954-1962 pour faire sortir le pays de la crise actuelle et préserver sa stabilité.

Celui qui occupe aussi le poste de ministre de la Culture par intérim et Porte-parole du Gouvernement, a ainsi affirmé que le peuple algérien «est appelé à tirer des enseignements de la Révolution de libération en vue de consolider sa volonté et sa détermination et barrer la route à tous ceux qui veulent attenter à la sécurité et la stabilité de l’Algérie». Dans ce cadre, le ministre a mis en avant la nécessité de se rappeler «des sacrifices énormes consentis par nos ancêtres pour libérer notre patrie du joug colonial afin que s’installent chez eux une véritable volonté et une forte détermination».

M. Rabehi s’est attardé sur le devoir de préserver les acquis de la stabilité et de la sécurité et tirer les leçons de l’Histoire, après que le pays ait accédé à sa libération.

«La sécurité et la stabilité requièrent, selon le ministre, d’énormes sacrifices, d’où l’impératif de tirer des leçons de l’Histoire de l’Algérie pour mener le pays à bon port en bénéficiant de ses potentialités qu’il conviendrait de mettre au profit du peuple algérien». Le membre de Gouvernement a salué la préservation de la Mémoire au profit des générations futures, à travers le travail fait par le Centre national de documents, de presse, d’image et d’information (CNDPI).

Le 57ème anniversaire célébré avec faste

Il est à signaler, que cette institution a organisé hier, une exposition au Palais de la Culture, Moufdi Zakaria. Durant cet évènement, 500 photos démontrant la cruauté des crimes perpétrés par la France coloniale en Algérie, les rencontres entres les dirigeants de la guerre et la partie française lors des Accords d’Evian, la proclamation du cessez-le-feu en mars 1962 et la participation des Algériens au référendum sur l’autodétermination le 1er juillet 1962. Le ministère de la Communisation a prévu un programme riche en guise de célébration du 57ème anniversaire où une gerbe de fleurs a été déposée et la Fatiha a été récitée à la mémoire des journalistes tombés au champ d’honneur lors de la Révolution ainsi que les journalistes et travailleurs de la Radio et de la Télévision victimes du devoir national.

Durant la cérémonie présidée M. Rabehi, plusieurs anciens responsables ont été honorés. Il s’agit de l’ancien Directeur général de la Radio algérienne, Chaabane Lounakel et la Directrice générale actuelle, Nacéra Cherid, ont été honorés pour leurs efforts consentis dans la promotion du travail radiophonique ainsi que le Secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Salim Labatcha.

Intervenant à cette occasion, Mme Cherid a affirmé que cette commémoration constitue une occasion pour se remémorer «la bravoure des prédécesseurs qui ont relevé le défi de poursuivre la diffusion, en comptant sur les compétences nationales», ajoutant la conjecture actuelle, constitue un défi pour les journalistes et travailleurs de l’entreprise. Elle a aussi souligné les défis technologiques du moment et la nécessité de lancer des formations sur les TIC.

Par ailleurs, des retraités de l’EPTV ont été honorés en guise de reconnaissance de leur apport lors de leur parcours professionnel. Ainsi, M. Youcef Sahraoui, Directeur de l’Information, a estimé qu’il s’agit d’une «opportunité pour vanter l’apport de tous ceux qui ont laissé leur empreinte mais aussi s’inspirer des employés qui ont prouvé que l’Algérien était en mesure de relever toutes sortes de défis».