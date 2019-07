<span style='text-decoration: underline;'>El Tarf</span>:<br><span style='color:red;'>Raccordement aux réseaux d’électricité et du gaz naturel à 100% «avant fin 2019»</span>

La concession de distribution de l’électricité et du gaz d’El Tarf peut s’enorgueillir de l’achèvement à 96,07% des travaux de raccordement des foyers de cette wilaya au réseau d’alimentation en électricité et à 88% pour celui du gaz naturel, a indiqué, lundi, son directeur local.

S’exprimant en marge d’une cérémonie tenue à l’occasion de la célébration du 50ème anniversaires de la création de la Sonelgaz, M. Abdelkader Damen, a affirmé que les plans de développement élaborés par cette société ont permis d’améliorer sensiblement la qualité de vie des citoyens de cette wilaya frontalière.

Pas moins de 7.500 foyers ont bénéficié d’un raccordement au réseau d’alimentation en électricité dans la wilaya d’El Tarf, a t il souligné, précisant que le reste, soit quatre périmètres, localisés dans la commune de Bougous, et ont été retardé en raison de la défaillance des entreprises désignées préalablement, seront achevés “”au plus tard dans 20 jours’’. Ceux ayant trait au raccordement au réseau de distribution publique du gaz naturel, qui ont touché à ce jour 5.000 foyers, seront, quant à eux finis achevés ” la fin du mois de septembre prochain’’, a t il noté. Lors de cette cérémonie à laquelle ont pris part également le président de l’assemblée populaire de la wilaya (P/APW), le wali Benaarar Harfouche, l’accent a été mis également sur les résultats obtenus en matière de raccordement aux réseaux d’alimentation en électricité et du gaz de ville, ce qui a permis de faire profiter de cette précieuse énergie des zones enclavées et reculées dans cette wilaya frontalière.