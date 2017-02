<span style='text-decoration: underline;'>Village de Djfafla</span>:<br><span style='color:red;'>Raccordement des foyers au gaz naturel</span>

Dans le cadre de l’amélioration du niveau de vie des citoyens et de la concrétisation des projets de développement au niveau des communes de la wilaya d’Oran, il a été inscrit au programme une opération de raccordement des foyers du village de Djfafla au réseau de gaz naturel. Ces travaux vont notamment démarrer en premier lieu plus précisément au niveau de la cité des 400 logements dudit village. D’autre part, les habitants de certains lieux de Bousfer Village ne bénéficient pas encore du gaz naturel chez eux, ils usent jusqu’à ce jour du gaz en bouteille. A cet effet, les services concernés par ledit programme d’installation de gaz naturel précisent qu’il est prévu de les relier prochainement.

Ces projets entrent dans le cadre du programme de raccordement des foyers ruraux au gaz naturel afin d’offrir aux familles de meilleurs services et plus de confort chez eux également. Dans le même cadre, il a été signalé qu’avec les projets en cours et d’autres à réaliser en matière d’approvisionnement des foyers en gaz naturel dans les zones rurales surtout le niveau de raccordement va atteindre avant la fin de l’année un taux important.

Bekhaouda Samira