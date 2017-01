<span style='text-decoration: underline;'>CAN-2017 | Algérie (Groupe B)</span>:<br><span style='color:red;'>Rais M’bolhi, l’éternel atout majeur des Verts</span>

Remarquable, impérial, époustouflant… les qualificatifs n’ont pas manqué dimanche pour décrire la prestation du gardien de but de l’équipe algérienne de football Rais M’bolhi, évitant à lui seule la défaite face au Zimbabwe (2-2) dans le cadre de la 1ère journée (Gr B) de la Coupe d’Afrique des nations CAN 2017 au Gabon. Dernier rempart d’une équipe qui a failli perdre ce match inaugural, M’bolhi est incontestablement l’artisan de ce match nul inespéré. Pourtant sans compétition depuis plusieurs mois, l’ancien portier du CSKA Sofia (Div.1 bulgare) sollicité dès le début de la partie, a encore une fois confirmé qu’il est celui sur qui on peut compter dans les moments difficiles. Grâce à ses arrêts décisifs, M’bolhi a réussi à redonner confiance à ses coéquipiers, aidé faut-il le souligner par Riyad Mahrez qui a continué le boulot en signant un doublé. Dominés lors de la première période, les Verts n’ont eu leur salut qu’à la «baraka» de M’bolhi. Le gardien de but des Verts qui a souvent essuyé des critiques relatives à la gestion de sa carrière en club, a toujours trouvé les ressources morales pour se surpasser et être prêt lors des grands rendez-vous, confirmant à chaque occasion qu’il restait le portier N.1 de la sélection algérienne par excellence. Lors du prochain match face à la Tunisie, prévu jeudi au stade de Franceville (17h00), Mbolhi est appelé encore une fois à sortir le grand jeu face aux «Aigles de Carthage».