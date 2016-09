<span style='text-decoration: underline;'>COUPE DU MONDE 2018 (ÉLIMINATOIRES) </span> :<br><span style='color:red;'>Rajevac et Mansouri poursuivent leur tournée européenne</span>

Le staff technique de la sélection algérienne sous la conduite du serbe Milovan Rajevac poursuit sa tournée européenne pour voir l’état de forme des internationaux algériens en prévision du match des Verts contre le Cameroun prévu le 9 octobre au stade Mustapha Tchaker de Blida pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde- 2018, a indiqué lundi la FAF.

Selon la même source, Milovan Rajevac et Yazid Mansouri ont déjà supervisé six matchs en Europe et continueront à le faire pour voir l’état de forme des internationaux algériens. Nabil Neghiz s’occupe pour sa part des joueurs locaux évoluant dans le championnat de Ligue 1 Mobilis. D’autre part, la FAF et la wilaya de Blida prendront toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement de ce match qui aura lieu au stade Mustapha-Tchaker le dimanche 9 octobre 2016 à 20h 30, affirmé l’instance fédérale. Concernant la rencontre Nigeria – Algérie de novembre 2016 qui entre dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde-2018, la FAF attend que la Fédération de football du Nigeria lui annonce la date et le lieu de la rencontre pour dépêcher des précurseurs afin de préparer le séjour de l’équipe nationale dans ce pays, précise la FAF. Pour ce qui est de la phase finale de CAN-2017 qui se déroulera au Gabon du 14 janvier au 5 février 2017, la Fédération algérienne de football a, bien avant le tirage au sort prévu le 19 octobre 2016 à Libreville, pris toutes les dispositions pour dépêcher des précurseurs pour la préparation du séjour de la délégation algérienne qui sera, par tirage au sort, affecté dans l’une des quatre villes qui abriteront les matchs de la CAN : Libreville (deux stades), Franceville (un stade), Port- Gentil (un stade), Oyem (un stade). Enfin, le Bureau fédéral de la FAF, réuni ce lundi à Sidi Moussa (Alger) a déjà arrêté toutes les conditions matérielles, financières et administratives pour le tournoi final de la CAN-2017 et les qualifications à la Coupe du monde- 2018, conclut la même source.