<span style='text-decoration: underline;'>Courtisé par le PSG</span>:<br><span style='color:red;'>Rakitic est «fondamental» pour Valverde et le Barça</span>

D’après le quotidien catalan Sport, les dirigeants parisiens seraient passés de manière concrète à l’action pour le milieu de terrain croate du FC Barcelone Ivan Rakitic.

Ainsi, pour le quotidien catalan, une offre de 100 millions d’euros pourrait être envoyée aux dirigeants des Blaugrana dans les prochaines heures. Naturellement, Ernesto Valverde a été questionné sur cet intérêt supposé du club francilien. Le tacticien à la tête du Barça n’a pas éludé cette question et comme on pouvait s’y attendre, le boss du Barça a sorti les barbelés autour du vice-champion du monde :

«Ivan est un joueur fondamental pour notre équipe et bien évidemment je compte sur lui, parce que ses statistiques parlent pour lui. Bien sûr que je comprends que, de la même manière que nous nous intéressons aux joueurs d’autres clubs, d’autres clubs peuvent s’intéresser à nos joueurs qui sont très bons, mais c’est un joueur sur lequel nous comptons et je m’attends à ce qu’il reste, sans le moindre doute» , a ainsi estimé le coach catalan en conférence de presse vendredi. De quoi mettre fin aux bruits et tuer la rumeur dans l’oeul ? Pas si sûr. En effet, selon Mundo Deportivo, autre quotidien barcelonais, l’état-major du Barça ne serait pas disposé à discuter à moins que le club acheteur ne lève la clause libératoire de l’ancien joueur de Séville. Celle-ci ayant été fixée à 125 millions d’euros. On peut légitimement supposer que cette somme reste dans les moyens du PSG…