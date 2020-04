<span style='text-decoration: underline;'>AC Milan</span>:<br><span style='color:red;'>Rangnick confirme une approche mais dément un accord</span>

Interrogé par la chaîne de télévision allemande MDR, l’ancien entraîneur et directeur sportif du RB Leipzig a démenti un accord avec l’AC Milan pour occuper le banc du club italien la saison prochaine.

L’incertitude, que fait planer la menace du coronavirus, sur l’avenir du football européen n’est pas un frein aux tractations avec de potentielles recrues pour la saison prochaine. Les clubs se sont adaptés et préparent la suite en parallèle des dossiers les plus chauds. Du côté de l’AC Milan, il est surtout question de l’entraîneur qui succèdera à Stefano Pioli. Le profil de l’Allemand Ralf Rangnick circule à Milan depuis plusieurs mois déjà, mais «il n’y a rien de vrai concernant un accord que j’aurais déjà conclu avec l’AC Milan», a précisé le principal intéressé. «Il y a eu des contacts avec les Rossoneri dans le passé mais rien de concret», a-t-il indiqué à la chaîne de télévision allemande MDR.

Un recrutement déjà acté en coulisses ?

Selon les informations de Sky Sport Italia, l’ancien directeur sportif et entraîneur du RB Leipzig, qui a pris la charge du développement du football de l’empire Red Bull, est toujours la priorité de l’AC Milan.

Remercié par le club lombard pour cause de divergences avec Ivan Gazidis, Zvonimir Boban reprochait notamment au directeur général d’avoir acté l’arrivée de Ralf Rangnick au poste d’entraîneur, sans son assentiment.

Gazidis, proche de l’actionnaire majoritaire du club, aurait fait signer un contrat à l’Allemand qui prévoit une pénalité importante si jamais le transfert ne devait pas être acté. D’après Sky Sport Italia, la crise sanitaire et ses conséquences économiques ont déplacé le problème. La principale interrogation se situerait désormais au niveau du mercato et des moyens qui seront mis à disposition de l’Allemand. Dans le contexte actuel de crise sanitaire qui secoue le monde entier, cette préoccupation semble d’autant plus désuète qu’on ne connaît pas les dates du prochain mercato.