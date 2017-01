<span style='text-decoration: underline;'>PREMIER LEAGUE (19E J) | LEICESTER CITY-WEST HAM 1-0 </span>:<br><span style='color:red;'>Ranieri qualifie le but de Slimani de «chef-d’œuvre»</span>

L’entraîneur italien de Leicester City Claudio Ranieri a qualifié de «chef-d’oeuvre» le but inscrit samedi par l’attaquant international algérien Islam Slimani à domicile face à West Ham (1-0), dans le cadre de la 19e journée du championnat d’Angleterre de football. «Le but de la tête de Slimani est un chef-d’oeuvre. Lorsque la balle lui arrive à partir d’un centre, Slimani est fantastique. Il faudra centrer plus dans sa direction», a indiqué le coach des Foxes, cité dimanche par la presse locale. Il s’agit du cinquième but pour Slimani depuis le début de la saison, lui qui venait d’affirmer à la presse anglaise qu’il avait besoin de temps pour s’adapter et retrouver tous ses moyens. Il avait rejoint l’Angleterre l’été dernier en provenance du Sporting Lisbonne (Div. 1 portugaise). Grâce à cette victoire, le tenant du titre remonte à la 15e place au classement avec 20 points.