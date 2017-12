<span style='text-decoration: underline;'>Chantiers à la traîne du programme location-vente à Oran </span>:<br><span style='color:red;'>Rassemblement de protestation ce lundi des souscripteurs devant le siège de l’AADL</span>

Les souscripteurs du programme AADL 2 à Oran, reviennent à la charge. Ils devront organiser ce lundi 25 décembre en cours, un imposant rassemblement de protestation devant le siège de l’agence situé au rond-point de la Pépinière pour dénoncer la cadence de réalisation des chantiers à Oran-ouest et les lenteurs bureaucratiques dans l’affectation administrative des souscripteurs. Ils exigent également le lancement de tous les projets en souffrance de cette formule et en particulier le quota des 5.000 unités de Misserghin.

Dans une plateforme comportant douze revendications, les délégués des concernés réclament entre autres l’attribution de tous les logements achevés pour les bénéficiaires ayant versé les quatre tranches avant la fin du mois en cours, la prise en charge de tous les recours introduits par les souscripteurs non retenus et le lancement des travaux de voies et réseaux divers dans les chantiers en voie de finalisation et essentiellement au pôle urbain Chahid Ahmed Zabana à Misserghin. Les délégués des concernés estiment qu’il y a un ralentissement des travaux dans presque tous les sites du programme AADL 2 en raison du manque flagrant en main d’œuvre qualifiée.

Certaines sociétés ont eu recours à des manœuvres africaines sans aucune qualification. Selon les concernés, dans certains chantiers des malfaçons sont constatées à l’œil nu dans les travaux de gros œuvre, alors que dans d’autres, les travaux d’excavation n’ont pas été achevés à ce jour. Il est à rappeler que des souscripteurs du programme AADL 2 ont observé dimanche dernier, un sit-in à Aïn El Beida devant le siège d’une société turque chargée de la réalisation de projets du programme location-vente à Oran.

H. Maalem