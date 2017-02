<span style='text-decoration: underline;'>Cérémonie du 24 février </span>:<br><span style='color:red;'>Rassemblement des autorités locales et des syndicalistes à M’Dina Djadida</span>

La stèle commémorative de l’esplanade de l’indépendance (Tahtaha), a abrité hier mercredi matin, une cérémonie commémorative du 61ème anniversaire de La création de l’UGTA qui a rassemblé les autorités locales et les responsables syndicaux, devant une foule nombreuse, ainsi que les représentants des corps constitués. Auparavant, la délégation s’était rendue, tôt le matin, au siège de l’Union de Wilaya UGTA, avant de se diriger vers l’esplanade de l’Indépendance pour se recueillir à la mémoire des Martyrs.

Après l’hymne national, le secrétaire général de l’Union de wilaya UGTA d’Oran, M. Abdelkader Djettou, a pris la parole, pour saluer les travailleurs pour leur engagement dans l’effort de développement et la préservation des acquis, arrachés de haute lutte par le peuple. Poursuivant son intervention, il a félicité le wali, représenté par le secrétaire général, les présidents de l’APW et de l’APC, ainsi que tous les cadres et travailleurs pour leur mobilisation dans l’œuvre de réalisation de projets sociaux, au profit des couches défavorisées pour améliorer leur cadre de vie, comme les équipements collectifs de loisirs, logements, écoles et d’autres infrastructures de base. M. Djettou a lancé un appel à la jeunesse pour se prémunir des fléaux qui menacent la stabilité du pays, surtout en cette période. Il a également salué la mémoire des deux grandes figures, décédées et enterrées mardi dernier, en l’occurrence, Miloud Chorfi et Missoum Lahouari. Des militants sincères qui ont œuvré pour la grandeur du Mouvement national et associatif. Après la minute de silence, l’orateur a expliqué, que la date de cette cérémonie a été avancée, en raison de la commémoration des festivités du vendredi 24 février, date anniversaire de la création de l’UGTA et de la nationalisation des hydrocarbures.

A.Bendenia