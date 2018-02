<span style='text-decoration: underline;'>Ils réclament des changements à la tête du MC Oran </span>:<br><span style='color:red;'>Rassemblement des supporters devant le siège de la wilaya</span>

Des groupes de supporters du MC Oran, appelés les «Ultras», se sont rassemblés devant le siège de la wilaya d’Oran pour revendiquer des changements dans les hautes sphères de leur club évoluant en Ligue 1 de football.

Ce rassemblement, déroulé en fin d’après midi de jeudi, a été clôturé par la remise d’une motion destinée au wali d’Oran, Mouloud Cherifi, par laquelle ces fans lui ont demandé d’intervenir auprès de Naftal afin de reprendre les commandes du club que cette filiale de Sonatrach dirigeait du temps de la réforme sportive en fin des années 1970.

Cette action intervient quelques jours après l’élimination de la formation phare de la capitale de l’Ouest du pays des huitièmes de finale de la coupe d’Algérie sur le terrain du MO Béjaia (1-0), et par laquelle les derniers espoirs de ce club de mettre à un terme à 22 ans de disette se sont effondrés comme neige sur soleil.

Le président, Ahmed Belhadj, dit «Baba», qui est d’ailleurs à sa quatrième saison à la tête du club, a échoué jusque-là à lui offrir un titre, aussi bien en championnat qu’en coupe d’Algérie, ce qui lui a valu d’être très contesté depuis quelques temps dans les milieux des Hamraoua. Naftal vient de débloquer une aide de l’ordre de 15 millions de DA sur intervention du wali d’Oran qui a également organisé, la semaine passée, une réception en l’honneur d’industriels et hommes d’affaires de la ville, au cours de laquelle ses invités ont fait des dons d’argent au profit du MCO et de l’ASM Oran, rappelle-t-on.