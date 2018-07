<span style='text-decoration: underline;'>Pour demander l’effacement des dettes des promoteurs </span>:<br><span style='color:red;'>Rassemblement et marche du Collectif d’appuis à la micro entreprise à Tizi-Ouzou</span>

Rassemblement et marche du Collectif d’appuis à la micro entreprise à Tizi-Ouzou

Le Collectif d’appuis à la micro entreprise (CAME) de la wilaya de Tizi-Ouzou a organisé mercredi un rassemblement devant l’agence locale de la Banque nationale algérienne (BNA), pour demander «l’effacement de toutes les dettes des promoteurs».

Lors de ce rassemblement qui a regroupé des dizaines d’investisseurs ayant créé des micro entreprise dans le cadre des dispositifs publics d’aide à la création d’emploi (CNAC, ANSEG et ANGEM), le CAME a réitéré sa demande d’»amnistie générale», tout en réaffirmant son «refus» du rééchelonnement proposé par le Ministères du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. Une délégation de ce collectif a été reçue par le chef d’agence de la Banque nationale d’Algérie (BNA).

A l’issue de cette rencontre, les membres de cette délégation ont exprimé leur «satisfaction» quant à l’issue de cette entrevue durant laquelle le chef d’agence les a rassuré que “”les services de la BNA de Tizi-Ouzou sont disposés à traiter les dossiers des clients de cette banque au cas par cas’’. Les promoteurs ont ensuite improvisé une marche vers le siège de la wilaya où ils ont tenu un autre rassemblement. Durant ce sit-in, un appel à l’adhésion des entrepreneurs à ce collectif et au maintient de la mobilisation a été réitéré.