<span style='text-decoration: underline;'>La marque veut se rapprocher de ses clients </span>:<br><span style='color:red;'>Raylan inaugure un deuxième showroom à Alger</span>

Créée il y a 15 ans, la société RAYLAN a décidé de mettre en place, une nouvelle stratégie de communication. Et ce, en se rapprochant de ses clients. Ainsi, il a été question d’inaugurer hier, son 13e showroom au niveau national et son deuxième à Alger.

Prenant la parole lors de l’inauguration, le Directeur général de la société Raylan Youcef Merzoug, a indiqué, que son entreprise entamera très prochainement, l’ouverture de plusieurs «showroom» au niveau national. Il dira que cette stratégie, se veut comme objectif de se rapprocher des clients et de faire connaître davantage la marque Raylan qui demeure méconnue par rapport à d’autres. «Notre objectif, pour le moment, est de présenter à nos clients des produits de qualité à des prix très concurrentiels» a-t-il indiqué dans son intervention.

L’intervenant a estimé, que le taux d’intégration des produits Raylan, notamment les réfrigérateurs, a atteint les 40%.

M. Merzoug a annoncé par ailleurs, le début de fabrication des Smartphones de la marque Raylan dans les deux prochains mois. «Dans les deux mois à venir, nous allons commencer la fabrication des Smartphones de marque Raylan» a-t-il dit, avant d’ajouter «nous voulons atteindre les 1000 employés d’ici quelques temps. Et ce, après la réalisation de nos projets d’investissement. Pour son chiffre d’affaires, M. Merzoug dira, que Raylan prévoit 4 milliards de dinars à la fin de l’année en cours.

A propos du service après-vente, l’intervenant dira que Raylan dispose des services après-vente à travers tout le territoire national dont un service à domicile mis en place dans les grandes villes telle qu’Alger.

Le DG de Raylan a, par ailleurs, estimé que son entreprise a réussi très rapidement à imposer sa marque novatrice sur le marché algérien, en proposant des appareils électroménagers à la pointe de la technologie et se développe rapidement grâce à la haute qualité de ses produits.

«Devenu le distributeur exclusif d’Electrolux, RAYLAN s’associe avec la grande firme japonaise Hitachi et ouvre une usine de fabrication de réfrigérateurs qui deviendra la deuxième plus grosse usine au monde» rappelle le responsable qui ajoutera «grâce à la persévérance, RAYLAN fabrique et commercialise une large gamme de réfrigérateurs, congélateurs, cuisinières, lave-vaisselle, fours encastrables, tables de cuisson, micro-ondes, hottes, lave-linge, climatiseurs, téléviseurs HD et tout type d’appareil électroménager. Une collection, conçue sur des critères de durabilité, de performance, de facilité d’utilisation, d’efficacité énergétique, de design et de service».

Multipliant sa présence dans les différentes régions du pays, à travers l’inauguration de plusieurs showrooms, Alger, Annaba, Ain El Beida, Constantine, Jijel, Bejaia, Djelfa, Touggourt, Batna, RAYLAN a montré sa volonté d’offrir à ses consommateurs, une marque d’électroménager fiable.

En plus d’un rapport qualité/prix exceptionnel, les appareils électroménagers RAYLAN, présentent un design élégant et épuré, de finition irréprochable ainsi que par ses nombreux avantages: technologie innovante, performance énergétique, facilité et confort d’utilisation et longévité et fiabilité.

Alger: Noreddine Oumessaoud