<span style='text-decoration: underline;'>AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS</span>:<br><span style='color:red;'>Réalisation de 100 nouvelles mosquées à Oran</span>

Dans le carde du programme des projets qui relèvent du secteur des Affaires religieuses et des Wakfs, la wilaya d’Oran va bénéficier de 100 nouvelles mosquées qui sont notamment en cours de réalisation. Certaines d’entre elles vont être achevées et réceptionnées cette année. Les autres l’année prochaine. C’est avec la contribution de gens bienfaiteurs et l’aide qu’ils offrent, que seront construits ces lieux de cultes en collaboration avec l’administration. Dans le même cadre, la wilaya d’Oran compte déjà quelque 700 mosquées pour l’accomplissement de la prière et pour l’enseignement du Coran, volet éducatif et religieux.

Bekhaouda Samira