<span style='text-decoration: underline;'>POUR DE MEILLEURES PRESTATIONS DE SERVICES </span>:<br><span style='color:red;'>Réalisation de 6 nouveaux bureaux de poste</span>

Dans le cadre du programme des projets de développement à concrétiser au niveau de la wilaya d’Oran, 6 nouveaux bureaux de poste sont en cours de réalisation à travers divers quartiers à savoir au niveau des haïs suivants : El Nedjma, les 2000 logements de Hayat Regency, Toumiyattes, AADL de Ain El Beida et à Es Salam. Ces infrastructures seront réceptionnées le mois prochain et seront dotées de matériels de dernière génération et d’une équipe d’agents de bureaux de poste formés pour mener à bien leur mission. Le but est surtout d’essayer de rapprocher l’administration des citoyens, d’améliorer les prestations de service et d’accueillir les clients comme il se doit au niveau des bureaux de poste, de réduire les pressions au niveau des autres structures du même genre et de permettre aux citoyens de retirer leur argent ou d’effectuer des opérations postales au niveau de son propre quartier au lieu de se déplacer pour cela. Dans le même cadre, tous les moyens et les efforts sont déployés par les services en question pour satisfaire le client. La commune d’El Mohgoun a réceptionné dernièrement un nouveau bureau de poste et l’ancien a fait l’objet de travaux de réhabilitation.

Bekhaouda Samira