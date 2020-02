<span style='text-decoration: underline;'>Ouargla</span>:<br><span style='color:red;'>Réalisation de neuf forages pour renforcer les stations de déminéralisation de l’eau potable</span>

Neuf forages ont été réalisés pour renforcer les stations de déminéralisation de l’eau dans le Grand Ouargla, a-t-on appris dimanche de la direction des ressources en eau de la wilaya.

Ces forages entreront en service à la fin du mois de mars prochain, une fois finalisée leur opération d’électrification et de raccordement direct aux stations. Un financement de 200 millions de DA a été consacré à cette opération visant à renforcer et améliorer les rendements des stations de déminéralisation sur le territoire du Grand Ouargla, a souligné le DRE, Noureddine Hamidatou. Une commission technique a été mise en place pour suivre le bon fonctionnement de ces stations et faire un diagnostic de leurs pannes, en plus d’identifier les besoins en eaux des stations temporairement à l’arrêt notamment pour des raisons de détérioration du réseau et de non maitrise de la distribution pour absence de soupapes empêchant l’arrivée du liquide précieux aux quartiers, a-t-il expliqué.

La wilaya d’Ouargla avait bénéficié de 10 stations de déminéralisation de l’eau potable (9 à Ouargla et 1 à Touggourt), offrant des capacités de production allant de 3.000 à 27.000 m3/jour pour celles du Grand Ouargla et de 34.500 m3/j pour celle du Grand Touggourt. Ces stations assurent 75% d’une eau potable servie au citoyen selon des spécificités répondant aux orientations de l’Organisation mondiale, a souligné le même responsable.