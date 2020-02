<span style='text-decoration: underline;'>Saida</span>:<br><span style='color:red;'>Réalisation de plus de 100 stades de proximité</span>

Pas moins de 101 stades de proximité de football ont été réalisés en gazon artificiel dans la wilaya de Saida en 2019 au profit des jeunes, a-t-on appris lundi du directeur de la jeunesse et des sports.

Ces nouveaux stades, réalisés dans le cadre d’un programme lancé par la direction de la jeunesse et des sports, contribuent à la promotion et au développement du sport dans la wilaya et à la détection de jeunes talents notamment en football, a déclaré Mebarki Bachir. Plusieurs infrastructures sportives de la wilaya sont utilisées pour des tournois de football inter-quartiers, surtout ceux organisés par des associations sportives et des comités de quartier, selon la même source. Le même responsable a appelé à préserver ces infrastructures sportives destinées aux jeunes de la wilaya et à £uvrer à leur entretien périodique afin de garantir leur exploitation le plus longtemps possible. Ces nouvelles infrastructures sportives, pour lesquelles une enveloppe financière estimée à environ 90 millions de dinars a été allouée, ont été réalisées au titre du programme de développement des Hauts plateaux, à travers les daïras de Saida, Ain Lahdjar, Hassasna, Sidi Boubekeur, Youb et Ouled Brahim . Il a été procédé, l’an dernier, au revêtement de terrains de football en gazon artificiel de 6e génération pour abriter des compétitions officielles de championnat régional, à travers les communes d’Ain Lahdjar, Moulay Larbi, Tercine, Sidi Boubekeur, Ouled Khaled et Ouled Brahim, alors que les travaux de couverture de cinq autres stades municipaux en gazon artificiel sont en cours dans les communes de Maamora , Youb, Ain Skhouna, Sidi Ahmed et Ain Soltane pour un coût global de 100 millions DA. Une enveloppe de 50 millions DA du budget de l’APC de Saida et de la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales est réservée pour l’aménagement du stade principal de Saida «Frères Bracci» homologué par la commission concernée, portant des travaux de revêtement du terrain et d’aménagement des vestiaires. En outre, les gradins du stade de football d’Ain Lahdjar ont été aussi aménagés.