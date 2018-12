<span style='text-decoration: underline;'>Partenariat OSEC/Argeville </span>:<br><span style='color:red;'>Réalisation d’une unité de production de parfums et arômes en 2019</span>

« ARGEVILLE FLAVOUR », entreprise française spécialisée dans les parfums, les matières premières et les arômes a signé mercredi soir un accord de partenariat avec l’entreprise algérienne OSEC, spécialisée dans la distribution des parfums, huiles essentielles et arômes. Réalisation d’une unité de production de parfums et arômes en 2019 « ARGEVILLE FLAVOUR », entreprise française spécialisée dans les parfums, les matières premières et les arômes a signé mercredi soir un accord de partenariat avec l’entreprise algérienne OSEC, spécialisée dans la distribution des parfums, huiles essentielles et arômes.

Prenant la parole lors de cet événement, le directeur général d’OSEC, Ouamara Mohand a indiqué que le partenariat en question a pour but, dans une première phase, la commercialisation des produits d’Argeville en Algérie et de passer dans une deuxième étape à l’installation d’une unité de production dans notre pays. Sur ce sujet, M.Ouamara prévoit d’installer une unité de production d’ici 2019. «Nous mettrons tous les moyens nécessaires afin que la production nationale soit aux normes internationales », lance notre interlocuteur qui a rappelé que l’objectif de son entreprise est de pouvoir arracher des parts du marché national, et ce, vu le rapport qualité/prix des produits d’Argeville.

Pour sa part, Claude Cavallaro, Area Sales Manager du groupe français, a expliqué que son groupe a signé un contrat exclusif avec ses représentants d’OSEC. Il dira en outre, que le groupe veille à accompagner et appuyer l’entreprise OSEC dans son projet de mettre en place une industrie locale, soulignant qu’il n’y a aucune raison pour que l’Algérie n’ait pas une industrie puissante. «Nous avons développé une méthode qui consiste à signer des partenariats avec des opérateurs locaux déjà bien encrés, et qui connaissent les habitudes de consommation des clients. Le fait d’avoir un représentant nous permet de répondre dans les plus brefs délais aux demandes des industriels. Nous allons également apporter un support technique aux industriels.», explique M. Cavallaro.

Il est à souligner que le marché local enregistre des perturbations en raison de l’interdiction à l’importation d’arômes indispensables aux producteurs locaux. Sur ce sujet, le président du Consortium Algérien des Fabricants d’Arômes, Abdelwahab Ziani estime que les 12 producteurs d’arômes à l’échelle nationale partagent une part de marché n’excédant pas les 8%.

A noter qu’ «Argeville Flavour», fondée en France en 1921, est une société spécialisée dans les parfums, les matières premières et les arômes. Argeville crée, fabrique et conditionne des parfums. Elle produit des arômes sucrés et salés pour les applications de l’industrie agro-alimentaire. Elle produit, sélectionne et traite également des matières premières naturelles traditionnelles. Avec des bureaux à New York, Dubaï, Bangkok, Guangzhou et Bogota, et un réseau d’agents à travers le monde, ils consolident la présence internationale et affichent une profonde volonté d’innovation. Pour satisfaire aux exigences du marché et de ses clients, Argeville prend des engagements fermes.

Alger: Noreddine Oumessaoud