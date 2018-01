<span style='text-decoration: underline;'>Tissemsilt</span>:<br><span style='color:red;'>Réception attendue en 2018 de 3011 logements publics locatifs</span>

Dans le cadre de la promotion du secteur du logement qui reste la préoccupation majeure des citoyens ainsi que des autorités locales, le wali de la wilaya de Tissemsilt, Abdelkader Benmessaoud, a annoncé dernièrement, lors du conseil exécutif, qu’un quota de 3011 logements (LPL) sont prêts pour la distribution durant les mois prochains de l’année 2018 au fur et à mesure.

A cet effet, il a été décidé l’attribution de quelque 3011 unités à travers la wilaya de Tissemsilt dont 1530 pour le chef-lieu de wilaya (350 unités à Seffah, 700 unités à la ZHUN, 100 unités situées sur la route de Hamadia, 270 unités à Ain Lorra et 110 unités à Sidi Khelifa), 40 logements à Ouled Bessem, 585 unités à Khémisti, 195 unités à Laâyoune, 190 unités à Theniet El Had, 30 unités à Bordj Emir Abdelkader, 90 unités à Lazharia, 40 unités à Sidi Slimane, 110 unités à Ammari, 97 unités à Tamallahet, 36 unités à Melaâb et 68 unités à Sidi Lantri).

En effet, selon la même source, les commissions chargées de l’opération de distribution, sont en train d’étudier les dossiers des demandeurs. Ces opérations permettront certainement d’apaiser la tension des demandeurs de logements et diminuera un tant soi peu la crise de logement. Un total d’environ 10 000 unités dont LPL (3607 unités) RHP (2851 unités) LSP (186 unités) LPA (80 unités) AADL (1000 unités) FNPOS (60 unités) et Habitat Rural (1437 unités), sont en cours de construction à travers l’ensemble des communes de cette wilaya, a déclaré dans ce même contexte, le premier chef de l’exécutif local. Les travaux de réalisation de 4033 logements publics locatifs (LPL), seront lancés dans la wilaya de Tissemsilt avant la fin du premier trimestre de l’année 2018 a annoncé le wali, lors des travaux du Conseil de l’exécutif.

Ces logements s’insèrent dans le cadre d’un quota de 4 033 LPL non encore réalisés a-t-il déclaré. Le wali a insisté sur l’importance d’élaborer un plan d’action visant à relancer les quotas de l’habitat public non encore lancés à travers la wilaya. M. Benmessaoud a également instruit les responsables.

La détermination des autorités locales de faire bénéficier le citoyen d’un logement complètement achevé et décent. Le premier chef de l’exécutif de la wilaya, avec l’esprit de cohésion, de concertation, examine les situations des divers secteurs dans un seul souci est d’atteindre son objectif escompté pour faire de Tissemsilt une wilaya attirante, attrayante et pour améliorer surtout le cadre de vie des populations. S’exprimant sur le programme de logements AADL, le wali a fait état de la réalisation en cours de 1 000 unités 800 au chef-lieu de wilaya et 200 unités à Theniet El Had dont les travaux sont exécutés à un «rythme encourageant», au moment où des efforts sont consacrés par les services concernés en vue de la prise en charge progressive des souscripteurs.

Par ailleurs, un autre programme de 1500 logements promotionnels aidés (LPA), est également en cours de concrétisation à travers la wilaya, a ajouté le chef de l’exécutif. Dans le volet de l’habitat rural, ayant une grande importance à Tissemsilt au regard de sa contribution à la fixation des populations rurales dans leurs régions et l’amélioration de leur niveau de vie, la wilaya a réceptionné près de 24190 habitations rurales sur 26 627 inscrits, au moment où 1000 unités de même type ont été mises en chantier.

Mohamed Achraf