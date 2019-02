<span style='text-decoration: underline;'>Vaccination des petits ruminants contre la peste </span>:<br><span style='color:red;'>Réception de 20000 doses de vaccins</span>

Dans un cadre préventif et pour lutter contre la maladie de la peste, les services vétérinaires de la wilaya d’Oran ont réceptionné , comme premier quota, quelque 20000 doses de vaccins contre la peste.

Sur décision du wali d’Oran, l’opération de vaccination va être lancée ; elle touchera les moutons et les brebis.Dans le même cadre, les dits services ont signalé qu’un programme bien défini a été établi pour assurer une bonne couverture sanitaire de ces animaux.Cette opération touchera, notamment, les petits ruminants et va se dérouler en premier lieu, au niveau des points désignés par les dits services, ensuite elle sera élargie vers d’autres zones. Pour le bon déroulement de cette action et pour atteindre des résultats satisfaisants, les dits services déploient tous les efforts en matière de moyens humains et matériels.A cet effet, des vétérinaires qui relèvent du secteur de l’agriculture et ceux du privé sont chargés d’assurer cette campagne, ils vont notamment s’impliquer sur le terrain et participer à cette vaste action de vaccination de cheptel contre cette zoonose.

Bekhaouda Samira