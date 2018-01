<span style='text-decoration: underline;'>Algérie poste de Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>Réception de 33000 cartes Dhahabia</span>

Durant l’année écoulée, les services d’Algérie poste au niveau de Mostaganem, ont réceptionné de leur hiérarchie vingt mille neuf cent cinquante deux cartes Dhahabia. Ainsi, vingt cinq mille cartes ont été remises aux titulaires de comptes de chèques postaux (CCP).

Ces cartes permettent aux détenteurs de procéder à des retraits de fonds, des distributeurs des postes et des banques et de pouvoir régler des factures d’électricité et de gaz, ainsi que de l’eau au moyen d’appareils connectés à l’internet. Même des achats effectués de grandes surfaces peuvent être réglés audit moyen si les surfaces sont reliées aux réseaux.

La semaine écoulée, trente trois mille nouvelles cartes Dhahabia ont été reçues par la direction de wilaya d’Algérie poste qui seront réparties entre les différents bureaux de poste, implantés à travers la wilaya pour être remises aux intéressés. Par ailleurs, le secteur d’Algérie poste connaît une constante évolution grâce au dévouement et au sens de responsables que nourrissent les responsables de ce secteur à leur tête le directeur de wilaya. En effet, le nombre de bureaux de poste dans la wilaya de Mostaganem est depuis trois ou quatre années, en continuelle progression. Actuellement, il y a soixante quatre bureaux de postes.

Il y a plus d’une semaine, un nouveau bureau a été ouvert à Sidi Ali, à la grande satisfaction des usagers. Dans une semaine, le bureau de poste de EN-Aro dans la commune de Mansourah qui a subi une extension et un aménagement sera rouvert. Et dans moins d’un mois, un nouveau bureau de poste dont les travaux de réalisation ont été achevés, sera ouvert. Deux autres bureaux seront réalisés dans d’autres cités populaires. Les travaux ont débuté il y a dix jours. Au cours d’une tournée dans des communes situées à l’est du chef-lieu de wilaya, le directeur d’Algérie Poste au niveau de Mostaganem, a obtenu à Hadjadj et Benabdelmalek Ramdane d’anciens locaux qui seront transformés en bureaux de poste. Ces P/APC ont consenti et remis lesdits locaux au directeur d’Algérie Poste.

Dans nombre d’agglomérations rurales où les normes (de sécurité et du nombre d’habitants exigées existent, il y a des bureaux de Poste. Rappelons, que les jours de paie des retraités, les bureaux de poste sont ouverts à partir de sept heures pour satisfaire les intéressés.

Grâce à l’initiative du directeur de wilaya aux compétences avérées au savoir faire fini, que les employés ont accepté volontiers de venir en aide aux retraités au nombre d’environ soixante dix mille dans la wilaya. Les liquidités ne manquent pas. A ce titre, les employés d’Algérie Postes sont cités en exemple par certains ministres et directeurs d’autres wilayas qui ont vent de leur dévouement.

Charef.N