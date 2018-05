<span style='text-decoration: underline;'>Pour en finir avec la surcharge des classes </span>:<br><span style='color:red;'>Réception de 35 établissements scolaires durant la prochaine rentrée</span>

De nouveaux établissements scolaires seront réceptionnés durant la prochaine rentrée des classes 2018/2019 dans les localités périphériques et essentiellement à Belgaïd, El Mohgoun et Aïn El Beida pour en finir avec la surcharge des classes dans les nouvelles cités, a-t-on appris de sources bien informées.

Les nouveaux établissements devront être réceptionnés dans des zones périphériques qui connaissent une explosion démographique en raison des dernières opérations de relogement. Les nouveaux établissements seront livrés dans des agglomérations qui souffrent depuis plusieurs années d’un déficit criard en infrastructures éducatives. Trente-cinq établissements scolaires seront réceptionnés au total durant la prochaine rentrée des classes à travers le territoire de la wilaya. Il s’agit de 24 groupes scolaires dans le cycle primaire, 7 collèges et 4 lycées. La zone de Belgaïd à l’extrême Est de la ville va ainsi bénéficier en septembre prochain de la réception de deux lycées et d’un collège, alors que dans la localité d’El Mohgoun il est annoncé la mise en service prochaine d’un collège et de deux groupes scolaires.

Un lycée et un CEM seront également réceptionnés dans le bourg d’Aïn El Beida relevant de la commune d’Es Senia. Les travaux de réalisation de ces projets accusent un taux d’avancement jugé appréciable et les responsables du secteur prévoient de les réceptionner dans les tout prochains mois.

Dans la localité d’Oued Tlélat, plusieurs chantiers pour la réalisation d’un lycée, d’un collège et de quatre groupes scolaires seront entamés incessamment. Une sortie sur le terrain des responsables du secteur a eu lieu d’ailleurs récemment pour s’enquérir du taux d’avancement de ces chantiers.

Les services concernés espèrent qu’avec la réception de ces nouvelles infrastructures, le problème de la surcharge des classes pourra s’atténuer dans de nombreuses zones périphériques. Ils souhaitent réduire de moitié le nombre des élèves par classe pour la prochaine rentrée scolaire dans certaines agglomérations.

Il est à signaler que les dernières opérations de relogement de milliers de familles dans de nouvelles cités éparpillées un peu partout dans les périphéries de la wilaya d’Oran a chamboulé tous les calculs des responsables de la direction de l’Education nationale qui avaient été contraints de lancer une nouvelle réflexion pour revoir la carte scolaire dans plusieurs localités.