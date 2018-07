<span style='text-decoration: underline;'>ETUSA</span>:<br><span style='color:red;'>Réception de 60 nouveaux bus Mercedes</span>

Le ministre des Travaux publics et des transports Abdelghani Zaalane, a présidé hier à Alger, la cérémonie de réception de 60 bus de marque Mercedes au profit de l’Etablissement de transport urbain et suburbain (ETUSA).

En réponse aux questions des journalistes, le ministre a précisé que l’ETUSA vient de renforcer son parc roulant, estimé aujourd’hui à 800 bus, par l’acquisition de 100 nouveaux bus d’une valeur de près de 200 milliards de centimes. Selon M. Zaalane, aujourd’hui l’ETUSA a réceptionné 60 bus et les 40 autres seront livrés avant la fin de l’année en cours.

Pour sa part, le directeur général de l’ETUSA Krim Yacine, a précisé, que cette acquisition a été faite dans le cadre d’un programme de financement de l’Etat, accordé à l’entreprise. Le responsable dira encore, que son entreprise a mis en place un programme de maintenance de 100 bus avec une valeur de 20 milliards de centimes. «Sur les 100 bus en maintenance, 25 entre eux sont déjà près à l’exploitation et seront mis en service» a-t-il dit, et d’ajouter «au lieu qu’ils restent inutilisés en stationnement au sein des unités de production, ces moyens serviront à réduire la tension prévalant dans le transport des étudiants, des écoliers habitant les zones enclavées et bien entendu, la demande publique quotidienne».

Le même responsable dira aussi, que le plan d’action de l’établissement qui s’attelle à intensifier son réseau dans la capitale, prévoit des projets d’acquisition d’autres bus supplémentaires de 20 à 25 sièges, le cahier de charges spécial à cette offre étant établi et les procédures nécessaires accomplies, en attendant un financement adéquat avant son lancement. «La stratégie de l’ETUSA pour le développement du transport public dans la capitale, vise à améliorer les prestations fournies aux citoyens à travers le renforcement de son parc d’autobus, soit par l’affrètement de bus, auprès du secteur privé ou par l’acquisition de nouveaux bus au profit de l’établissement» souligne-t-on.

Ces projets tendent à être «au diapason de la demande accrue» des autorités locales et des citoyens pour ouvrir d’autres nouvelles lignes à travers les communes et les quartiers de la capitale précise le responsable, qui a rappelé la mise en service progressive des nouveaux bus pour renforcer et desservir le réseau et les lignes de transport, notamment dans les nouvelles cités d’habitation. Il a cité ainsi, que l’ETUSA a renforcé son parc avec 300 bus, auprès du Groupe privé Tahkout.

A rappeler, que l’accord en question, a été signé au mois de novembre de l’année passée, entre l’Entreprise de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) et la Société Algerian Motors Services Mercedes-Benz (SPA AMS-MB), relevant du ministère de la Défense nationale (MDN), pour l’acquisition de 100 bus urbains. L’acquisition de ces autobus fait partie d’un programme initié en 2011 et qui comportait un nombre total de 300 véhicules. Sur les 180 à fournir par la S.N.V.I, seul un nombre de 82 bus de type 100 L 6 a été réceptionné.

Par ailleurs, un plan anti-fraude sera lancé en septembre prochain par l’entreprise dans le but d’augmenter la rentabilité de la compagnie. Selon le responsable, des campagnes de sensibilisation seront lancées dans le but de réduire le phénomène de fraude dans les bus de l’ETUSA. Ainsi, le système anti-fraude sera le cheval de bataille de l’entreprise qui comptabilise chaque jour, des milliers de fraudeurs qui n’achètent pas de tickets.

Alger: Noreddine Oumessaoud