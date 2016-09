<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span> :<br><span style='color:red;'>Réception de 65% des nouveaux manuels pour le cycle moyen et un total déficit au niveau du primaire</span>

Si la rentrée scolaire 2016-2017 va concerner demain, près de 150.960 élèves, tous paliers confondus, il est cependant question, d’un déficit total dans la réception des manuels scolaires, version deuxième génération.

Ce manque concerne les quatre livres du palier primaire, puisque la direction de l’éducation de Sidi Bel Abbés, n’a enregistré aucune réception. Par conséquent, elle ne pourra pas les distribuer. Les niveaux concernés sont les première et seconde années, vu le changement de leurs livres scolaires. Les 287 écoles attendent donc leurs quotas de nouveaux manuels, dits 2e génération, en ce début de septembre. Cependant, on annonce la réception de 106.270 livres scolaires, pour la première année du cycle moyen. En outre on prévoit également que 101 établissements scolaires, (CEM), recevront 68.519 livres, soit un pourcentage de distribution de 65%. Il manque seulement le livre des mathématiques. Par contre, la livraison des autres anciens titres, a connu des taux conséquents. On notre 306.3148 livres du primaire, avec un pourcentage de 84%, 124.930 manuels du moyen, soit un taux de livraison de 76% et 68%, soit 77.325 livres pour le secondaire.

B. Didéne