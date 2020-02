<span style='text-decoration: underline;'>Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Réception de 90 hôtels à l’horizon 2021</span>

Quelque 90 nouveaux établissements hôteliers devraient être réceptionnés à Oran à l’horizon 2021, à l’occasion des Jeux méditerranéens qu’abritera la Capitale de l’Ouest, a-t-on appris du directeur local du tourisme et de l’artisanat.

La Direction locale du tourisme et de l’artisanat prévoit la réception de 90 projets hôteliers à l’horizon de juin 2021 en prévision des Jeux méditerranéens, a indiqué, à l’APS, Abbès Kaim Benamar. Totalisant 12.572 lits, ces établissements hôteliers de différentes catégories devraient permettre la création de 4.029 emplois directs, dont douze (12) d’une capacité globale de 2.000 lits qui devraient être réceptionnés au courant du premier semestre de cette année, permettant la création de 400 emplois directs, a-t-on ajouté. Ces projets s’inscrivent dans le cadre d’un programme d’investissement qui comprend 100 projets totalisant 16.676 lits et contribuant à la création de 6.454 emplois, selon le directeur local du tourisme et de l’artisanat, soulignant que «tous ces établissements hôteliers ont une cadence d’avancement variant entre 3 et 98 pour cent et de divers degrés de classement. Ces investissements viennent s’ajouter au parc hôtelier, que possède la capitale de l’ouest de l’Algérie, estimé à 178 établissements hôteliers, a-t-on fait savoir. Concernant la cessation d’activités d’établissements hôteliers d’Oran, le directeur du tourisme et de l’artisanat a cité neuf (9) projets d’une capacité de 666 lits, expliquant que les raisons de l’arrêt sont le décès du propriétaire du projet et un problème de financement. Dans le cadre de la décentralisation du classement des établissements hôteliers, une réunion de la commission de wilaya chargée de cette opération est prévue la semaine prochaine, avec comme ordre du jour le classement de 58 hôtels et la remise de licences d’exploitation et d’agréments.