<span style='text-decoration: underline;'>Education</span>:<br><span style='color:red;'>Réception de nouveaux établissements scolaires à la rentrée</span>

Dans le cadre du développement et de l’amélioration du secteur de l’Education de la wilaya d’Oran, il sera réceptionné plusieurs nouveaux lycées implantés entre autres à Canastel, Sidi Chahmi, El Braya, Ain El Kerma et à Chhayriya et 2 annexes une à Belgaid et à Sidi Chahmi ainsi que quelques 7 groupements scolaires répartis à travers les communes de Bir El Djir, Misserghin et Oran.

Dans le même cadre, il a été signalé que ces nouvelles infrastructures scolaires, seront réceptionnées notamment à la rentrée scolaire 2017-2018. Le but de cette action est de régler le problème de la pression au niveau des classes des établissements scolaires due en grande partie suite aux opérations de relogement qui ont touché ces derniers temps, les familles qui habitaient dans des habitations menaçant ruines ou dans des bidonvilles. A cet effet, ces nouveaux établissements scolaires pourront accueillir les élèves après les vacances et leur permettre de suivre des cours dans des conditions aisées et confortables dans des lieux aménagés comme il se doit et également de régler le problème du transport des élèves qui se déplaçaient quotidiennement d’un lieu à un autre pour étudier tout au long de l’année scolaire.

Dans le même cadre, il a été signalé que tous les moyens humains et matériels sont déployés pour assurer une bonne rentrée et pour accueillir les élèves après ces longues vacances dans une ambiance joyeuse et agréable de retrouvailles avec leurs camardes de classe.