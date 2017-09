<span style='text-decoration: underline;'>Le wali en visite à la daïra de Bethioua </span>:<br><span style='color:red;'>Réception de tous les programmes de logements dans moins de 12 mois</span>

Tous les programmes de logements, notamment ceux de LPL et LPA, initiés dans les trois communes de la daïra de Bethioua (Bethioua, Aïn El-Bia et Mers El-Hadjadj), seront réceptionnés et remis à leurs bénéficiaires dans moins de 12 mois, a-t-on appris lundi lors de la visite de travail et d’inspection du wali d’Oran dans cette daïra.

Au pôle urbain de Bethioua, deux projets des 1.000 et 350 logements publics locatifs (LPL), connaissant un rythme soutenu avec un taux d’avancement des travaux de 67%, seront livrés durant le premier semestre 2018, ont indiqué les responsables du secteur. Dans la même commune, un programme de 180 logements promotionnels aidés (LPA) comportant également 40 bureaux et 105 locaux commerciaux, lancé en février 2016, sera réceptionné également en 2018. Dans la localité de Chehaïria commune d’Aïn El-Bia, deux programmes totalisant 1.300 logements LPL (1.000+300) sont en cours de réalisation pour être livrés au courant du premier semestre 2018 pour le premier et à la fin 2017 pour le second. A Mers El-Hadjadj, le projet de 300 logements de la localité de Medarba connait un taux d’avancement de 78% et sera livré avant la fin de cette année. Au total, 3.050 logements LPL seront livrés avant le mois de juin 2018, de même que 180 LPA. Par ailleurs, les citoyens de la localité de Chehaïria ont mis à profit la visite du wali pour soulever de nombreux problèmes qui affectent leur cadre de vie, notamment ceux liés au manque d’éclairage public, d’un stade de proximité et de commerces, ainsi que celui d’une décharge sauvage, source de nuisance pour les riverains. Les habitants du quartier Es-Salem dans la commune de Mers El Hadjadj se sont plaints, pour leur part, du problème de la voirie défectueuse, ainsi que du problème d’assainissement et de ramassage des déchets ménagers. Des citoyens ne disposant pas d’actes de propriété de leurs logements individuels ont sollicité une régularisation de la situation.

Le wali d’Oran, Mouloud Chérif s’est engagé à prendre en charge les préoccupations des habitants des deux sites. Par ailleurs, le wali a visité le projet d’aménagement d’un site de 23 hectares à Mers El-Hadjadj, qui regroupe plusieurs infrastructures en cours de réalisation, notamment une halle à marée, un marché couvert, un centre de formation professionnelle doté d’un internat de 60 lits, une auberge de jeunes de 50 lits, une polyclinique, un stade communal de 5.400 places, une piscine semi-olympique, un siège de sûreté urbaine, un poste de protection civile, ainsi qu’une mosquée et une salle omnisports. Ce site intégré, situé non loin de la grande plage de Mers El-Hadjadj, comprend également des lots d’habitations privées. Les différentes structures seront réceptionnées, dans leur totalité, avant la fin 2018. A l’issue de la visite, le wali d’Oran s’est déclaré satisfait des différents projets en cours de réalisation dans les trois communes de la daïra de Bethioua.

«Les différents projets initiés dans le cadre des différents programmes du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, depuis 1999, connaissent une concrétisation sur le terrain et notre rôle consiste à suivre ces projets et insister pour qu’ils soient livrés dans les meilleurs délais», a souligné Mouloud Chérifi, affirmant que les trois communes sont capables de se prendre en charge pour ce qui est des lacunes constatées.