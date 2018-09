<span style='text-decoration: underline;'>Torture durant la guerre de libération nationale </span>:<br><span style='color:red;'>Reconnaissance officielle de la France</span>

Le processus mémoriel n’est qu’à ses débuts. Mais, c’est véritablement un sérieux pas dans la bonne direction. C’est l’avis de l’historien Benjamin Stora affirmant le même jour, que la reconnaissance de la responsabilité de l’Etat français dans l’assassinant, en juin 1957, du militant algérien Maurice Audin.

Le président français Emmanuel Macron, est allé plus loin que tous ses prédécesseurs sur la question de la responsabilité de son pays en Algérie, durant la période coloniale. Son dernier acte en date, est à inscrire dans la lignée des décisions historiques. Et pour cause, c’est bien le premier chef d’Etat français qui a officiellement engagé la République dans un processus courageux de reconnaissance de la responsabilité des plus hautes autorités du pays dans la pratique de la corruption durant la guerre de libération nationale. Ainsi, sur décision d’Emmanuel Macron, la France a reconnu jeudi officiellement avoir instauré un «système» recourant à la «torture». Cet acte historique se matérialisera à travers la reconnaissance de la torture subie par le militant algérien Maurice Audin, disparu en juin 1957. Le communiqué de l’Elysée est on ne peut plus clair. Il y est mentionné que Maurice Audin est bel et bien «mort sous la torture du fait du système institué alors en Algérie par la France». La même source a révélé que le président français a remis une déclaration à la veuve de Maurice Audin et annoncera «l’ouverture des archives sur le sujet des disparus civils et militaires, français et algériens». Un coup de tonnerre dans le ciel d’une France qui durant plus de 5 décennies a tenté de cacher les horreurs commises par son armée avec l’accord des responsables politiques, pendant la guerre de libération nationale. Il faut souligner que cette démarche qui honore Macron et la France d’aujourd’hui, a été accompagnée par le député Cédric Villani, proche du président Macron et de la famille Audin.

Ce développement de la question mémorielle était rendu possible par le témoignage en février dernier d’un appelé de contingent. «Je crois que c’est moi qui ai enterré le corps de Maurice Audin», avait-il confié au journaliste de l’Humanité. En mai dernier, plus d’une cinquantaine de personnalités: historiens, politiques, juristes, journalistes et cinéastes, ont demandé au président Macron de reconnaître la responsabilité de l’Etat français dans l’assassinat du militant algérien. «Le 11 juin 1957, pendant la bataille d’Alger, Maurice Audin, mathématicien communiste de 25 ans, était arrêté par les parachutistes du général Massu devant sa famille, avant d’être torturé. Le jeune assistant à la faculté d’Alger n’en est jamais revenu et l’armée française a fait disparaître son corps», avaient rappelé les signataires de la lettre ouverte adressée au président Macron. Les révélations se sont donc succédé à un rythme soutenu, rendant impossible l’occultation d’une vérité historique. Mais au lieu de faire comme les autres présidents français et ignorer les appels, Macron est allé au devant de sa responsabilité historique et décidé d’ouvrir le dossier.

C’est un premier pas important puisqu’il appelle à d’autres initiatives qui permettront de solder une bonne fois pour toutes le contentieux mémoriel entre l’Algérie et la France. A ce propos, justement, dans une déclaration à la plénière de l’APN, le Ministre des Moudjahidine a valorisé «la reconnaissance par le président français Emmanuel Macron de la responsabilité de son pays dans la torture en juin 1957, du militant de la cause algérienne, le Français Maurice Audin», la qualifiant de «pas positif louable». Pour le ministre, le pas du président français «est une preuve qu’il y aura davantage de reconnaissances».

Cela étant, le travail de mémoire doit aller plus loin que cet épisode, puisque la colonisation a été un terrible drame qui a duré 132 ans. M. Zitouni a fait savoir que «les commissions en charge des dossiers de restitution des archives nationales liées à la période coloniale et des crânes des résistants algériens se trouvant au Musée de l’Homme de Paris ainsi que l’indemnisation des victimes des essais nucléaires au Sahara algérien, sont encore à pied d’œuvre et leurs résultats connus prochainement».

Le processus n’est donc qu’à ses débuts. Mais c’est véritablement un pas sérieux dans la bonne direction. C’est l’avis de l’historien Benjamin Stora affirmant le même jour que la reconnaissance de la responsabilité de l’Etat français dans l’assassinant en juin 1957, du militant algérien Maurice Audin, «laissera une trace ineffaçable». L’historien français, spécialiste de la guerre de libération nationale, n’a pas écarté dans une tribune publiée par «Le Monde», que cette déclaration «fera pousser des cris dans la droite extrême, de ceux qui diront qu’il s’agit-là de +repentance+, et qu’il ne faut pas évoquer la face d’ombre du passé français». Dans sa tribune, Stora note que ce «n’est pas un verdict définitif à propos de la guerre d’Algérie. Elle dit des faits déjà établis par les historiens, maintient ouverte la porte des controverses citoyennes pour sortir de la rumination du passé et des blessures mémorielles, encourage les acteurs et témoins à parler de leurs souffrances».

De sont côté, du président français assume pleinement sa décision et confirme son intention d’approfondir le dialogue avec l’Algérie. «Il importe que cette histoire soit connue, qu’elle soit regardée avec courage et lucidité» a-t-il dit dans la déclaration remise à Josette Audin. «Certes, la torture n’a pas cessé d’être un crime au regard de la loi, mais elle s’est alors développée parce qu’elle restait impunie. Et elle restait impunie parce qu’elle était conçue comme une arme contre le FLN qui avait lancé l’insurrection en 1954, mais aussi contre ceux qui étaient vus comme ses alliés, militants et partisans de l’indépendance, une arme considérée comme légitime dans cette guerre-là, en dépit de son illégalité», a regretté le président Macron, dans son courrier.

Il y a lieu de souligner enfin, que cette reconnaisse ouvre la porte à une réconciliation effective entre l’Algérie et la France.

Alger: Smaïl Daoudi