<span style='text-decoration: underline;'>MCO</span>:<br><span style='color:red;'>Recrutement, départs, stage et CRL… les soucis de Baba</span>

Même si Baba a de bonnes intentions, pour bâtir une forte équipe pour la saison prochaine, certains indicateurs démontrent que le Mouloudia d’Oran ne pourra pas jouer le titre, le prochain exercice, ou au moins une place sur le podium.

Ce sera le même topo que la précédente saison, vu qu’il n’existe aucune réelle volonté et que le club est tiraillé de toutes parts. Baba veut un profond changement au sein de l’effectif, ce qui risque de saper l’ossature de l’équipe, avec le départ massif de plusieurs joueurs, considérés comme des éléments importants. Le nouvel entraineur sera appelé, à trouver tout d’abord l’équilibre de son équipe, à travers le recrutement de bonnes grosses pointures, ce qui jusque là n’est pas le cas. Certes, le Boss Hamraoui a réussi à s’attacher les services de Mekkaoui et de Tiaiba, dont on ne nt dit que du bien, de même qu’il est sur le point d’engager Lamali, un autre bon attaquant, mais est-ce suffisant se demandent les supporters qui veulent de gros calibres ? Les inconditionnels d’El Hamri se montrent exigeants et se permettent même de proposer des noms de joueurs à Baba, comme Belaïli, Aouadj, Feham Bouazza, Balegh ou autre Tabti. De bons meneurs de jeu, qui ont actuellement la côte. Parmi ces noms, celui de Belaili revient souvent et semble inabordable, vu les nombreuses convoitises dont il fait l’objet, de la part de grands clubs, surtout que Baba ne veut pas trop s’avancer pour des grands noms, vu l’instabilité qui prévaut au sein de la bâtisse Hamraoui. Mais toujours est-il, que Baba est actif ces derniers temps, pour dénicher l’oiseau rare. Il est en contact avec Lakhdari et Khadir du MOB. Le président Hamraoui est à Alger, pour négocier avec ces deux éléments. On nous apprend aussi, qu’un autre joueur est en contact avec Baba, à savoir, Berchiche. S’agissant des départs, c’est encore le flou et on s’attend à une véritable saignée. Après Bencheikh, Cherif Hichem, Belabbes, Nessakh, Bennai, Belarbi de même que Sebbah et Moussi, sont sur le point de rejoindre la JSK. D’autres sont également sur le point de partir, à l’image de Delhoum. Et la liste est longue… Le responsable de la barre technique, quant à lui ne veut en aucun cas s’avancer ou promettre des objectifs, tant que l’opération recrutement n’est pas clôturée. Le nouveau coach Hamraoui craint aussi, la grosse pression que subit le club, au regard de son importance au niveau de toute la région. Par ailleurs, on vient d’apprendre que Baba aurait annoncé, l’acquisition incessamment, d’un siège pour le club. Ce sera un appartement de location, au centre de la ville.