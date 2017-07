<span style='text-decoration: underline;'>55ème anniversaire de l’Indépendance </span>:<br><span style='color:red;'>Recueillement et dépôt de gerbes de fleurs</span>

A l’occasion de la commémoration du 5 Juillet 1962, toutes les autorités de la wilaya d’Oran se sont retrouvées de bon matin sur l’esplanade du Monument aux morts du cimetière de Ain Beida. Une foule nombreuse, un détachement de l’ANP de la police et les autorités de la ville ont assisté à ces moments de recueillement et de dépôt de gerbes de fleurs où plusieurs orateurs ont pris la parole pour rappeler le bon combat des Algériens et le sacrifice de plus d’un million et demi de Martyrs pour libérer le pays du joug colonial.

Ainsi, toute la société algérienne civile, et militaire était présente pour ne pas oublier le sacrifice de nos martyrs qui grâce à eux nous jouissons aujourd’hui des bienfaits de la liberté et des progrès de la vie. C’est pour cette raison qu’on ne doit jamais oublier le sacrifice de nos martyrs et être conscient des acquis du peuple algérien et préserver, travailler et défendre notre patrie. Gloire à nos martyrs.

Adda.B