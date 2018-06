Recul de la responsabilité citoyenne

A quelques jours de l’ouverture officielle de la saison estivale, les premiers et nombreux vacanciers qui affluent vers les plages oranaises ne semblent guère réjouis par les conditions d’accueil et l’état des lieux de ces espaces censés promouvoir le tourisme balnéaire dans la région. Les Oranais qui se déplacent à la Corniche pour une journée de détente, constatent avec amertume que rien ou très peu de choses ont changé au niveau des routes menant vers les plages du littoral, comme au niveau des espaces dédiés au repos et la baignade. Comme les années précédentes, les familles modestes allant à la plage, sont prises en otage par les mêmes acteurs squattant les espaces publics, parcelles de sable et aires de stationnement, pour imposer leur loi et leurs «tarifs» avec parfois des comportements propres à des pratiques mafieuses. Profitant de l’impunité assurée par le laxisme édifiant des pouvoirs publics, les gardiens de parking et plagistes autoproclamés, ont même révisé cette année leurs tarifs à la hausse. La place de stationnement coûte ainsi pas moins de 200 DA et parfois beaucoup plus dans certains endroits plus fréquentés par les «plus riches», à l’exemple des Andalouses. Matraque ou gourdin à la main, ces gardiens ne se privent pas d’intimider les citoyens qui voudraient leur tenir tête ou demander des comptes. Et après ce premier racket, ils seront ensuite victimes des bandes de jeunes squatters qui font la loi sur la plage, imposant aux vacanciers de payer pour s’installer sur un bout de plage censée être accessible et gratuite. Et après avoir dépensé une coquette somme pour leur journée de détente en bord de mer, les familles modestes rackettées, n’ont même pas droit au minimum de confort, de calme, ni encore moins d’intimité dans ce cadre estival truffé de nuisances de toutes sortes. Ou parfois les jurons et les mots grossiers lancés à tue-tête sont à la hauteur de l’indécence et de la saleté constatée sur la plage. En certains endroits, des ruissellements d’eaux usées traversant la plage vers la mer, ont même été constatés. Ainsi, malgré les fermes instructions du Ministère de l’Intérieur chargé de ce dossier, malgré les recommandations, les dispositions et les promesses des autorités et des instances élues concernées, la gestion et l’exploitation touristique de notre littoral marin demeurent depuis toujours soumis à la fatalité des échecs et de la régression majeure. Une régression, qui loin d’être féconde, accentue au contraire les tares et les misères au sein d’une société déstructurée et «pervertie» par le recul de la responsabilité citoyenne et des valeurs humaines élémentaires.

Par S.Benali