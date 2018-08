<span style='text-decoration: underline;'>Lutte contre la criminalité </span>:<br><span style='color:red;'>Récupération de 150 000 DA en faux billets de banque à Sétif</span>

De faux billets de banque estimés à 150 000 DA (en coupures de 2 000 DA), ont été récupérés à Ain Arnat par la police judiciaire de la wilaya de Sétif dans une affaire de faux et d’usage de faux, indique samedi un communiqué des services de la sûreté nationale.

Par ailleurs, les éléments de la sûreté de Sedrata, wilaya de Souk Ahras «ont exécuté un mandat de perquisition à l’intérieur d’un domicile d’un présumé auteur dans une affaire liée à la vente illégale de boissons alcoolisées, ce qui a permis son interpellation et la récupération de 2 206 unités de différentes marques non-facturées», ajoute la même source. En outre, et agissant sur information faisant état d’un individu qui s’adonnait à la vente illicite de boissons alcoolisées, les éléments de la police judiciaire de Djelfa «ont interpellé un individu suspect à bord d’un véhicule en possession de 3 550 unités de boissons alcoolisées destinées au marché informel», ajoute le communiqué. Décès de Kofi Annan Guterres salue «une force qui guidait vers le bien» Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a rendu hommage samedi à l’un de ses prédécesseurs, le Ghanéen Kofi Annan, saluant «une force qui guidait vers le bien», après l’annonce de la mort de Kofi Annan, décédé en Suisse à l’âge de 80 ans. «De bien des manières, Kofi Annan incarnait les Nations unies. Il est sorti des rangs pour diriger l’organisation vers le nouveau millénaire avec dignité et une détermination sans égales», a-t-il ajouté. L’ancien secrétaire général de l’ONU et prix Nobel de la paix, Kofi Annan, est mort à 80 ans après une «courte maladie», avait annoncé plus tôt à Genève sa fondation. Le diplomate est mort dans un hôpital de Berne, en Suisse, selon des médias. Né en avril 1938 à Kumasi, au Ghana, Kofi Annan avait été secrétaire général de l’Onu entre 1997 et 2006.