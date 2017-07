Récupération et affectation du foncier

Selon des «mauvaises langues» locales, plutôt bien informées, des terrains et enclaves foncières inoccupés, comme le site de l’ancienne pharmacie centrale, celui des halles centrales démolies, voire même du site de «batimat Etalian», une fois rasés, seraient déjà en instance d’affectation, à de «puissants bénéficiaires», devant investir dans divers projets immobiliers, centres commerciaux, tours d’affaires ou complexes récréatifs. En ces temps de vache maigre, traversés par les finances de l’Etat, l’appel aux investisseurs privés, reste plus que jamais à l’ordre du jour, des gouvernants et des décideurs locaux. On se souvient, qu’en début d’année, l’ex wali, Abdelghani Zalaane, aujourd’hui ministre de la République, avait annoncé que le foncier récupéré après les démolitions d’immeubles évacués, ou les transferts de certaines activités vers le pôle commercial d’El Karma, sera affecté à des projets structurants, inscrits au registre de la modernisation de la ville. On peut au passage, ironiser sur le sort réservé au grand site foncier des abattoirs municipaux qui en moins de dix ans, a connu pas moins de trois tentatives de réhabilitation, engagées par l’APC d’Oran. Et la dernière en date, avait coûté au contribuable, la somme de 30 millions de DA, dépensés inutilement dans une totale impunité. Les abattoirs municipaux et l’ancien marché à bestiaux mitoyen, serviront à l’accueil d’un marché de véhicules d’occasion. L’initiative de l’APC d’Oran, permettra de renflouer les caisses communales, mais portera certainement le coup de grâce, au nouveau grand marché des voitures d’occasion créé à El Kerma, mais toujours boudé et déserté, par les clients et les courtiers. Bien avant Abdelkader Zaalane, on se souvient aussi, de cet ancien wali d’Oran nommé ministre de la Santé, qui avait un jour annoncé l’implantation d’un «grand projet sans équivalent dans toute l’Algérie…»sur le site de «Batimat Talian», une fois démoli. C’était en 2011, il y a déjà plus de six ans…Mais les fameux bâtiments préfabriqués de la cité des Italiens, restent toujours en place. Sur ces proclamations hasardeuses, d’anciens responsables locaux, ne peuvent que forger le doute et nourrir les interrogations de ceux nombreux, qui ne croient plus aux discours officiels, sur la rigueur et la transparence, dans la gestion des affaires locales. Comme toujours, après le départ du Wali en poste et l’arrivée de son remplaçant, l’arène oranaise s’empare du même sujet de prédilection, abondamment commenté: Celui de l’affectation des assiettes foncières aux opérateurs privés. Et face à l’opacité entourant les procédures et les décisions d’attribution de parcelles urbaines, dites disponibles, la porte reste ouverte aux rumeurs et aux spéculations tendancieuses. En réalité, ironisent les mauvaises langues, le Wali lui même ne peut connaître avec certitude, la destination finale des grands terrains, à haute valeur urbaine et marchande, pouvant être disponibles à Oran…

Par S.Benali