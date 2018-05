<span style='text-decoration: underline;'>Algérie Télécom </span>:<br><span style='color:red;'>Réduction des tarifs sur les appels téléphoniques</span>

Algérie Télécom poursuit son engagement à assurer l’accès à l’Internet à très haut débit pour la totalité de la population algérienne, à réduire la fracture numérique entre le nord et le sud du pays, en garantissant l’accès à l’internet et à la téléphonique fixe aux mêmes tarifs pour l’ensemble des citoyens.

C’est ce qu’a annoncé le Président directeur général d’Algérie Télécom Adel Khemane dans la soirée de mardi lors d’un F’tor collectif organisé pour annoncer les nouveaux services et produits mis en place par Algérie Télécom.

Dans son allocution M. Khemane a souligné qu’Algérie Télécom ne cesse d’investir ses moyens humains et matériels afin d’offrir à ses clients des services innovants qui répondent à leurs attentes croissantes.

«Algérie Télécom, entreprise jeune et innovante, continue de développer ses prestations de télécommunications en Algérie en mettant à la disposition de ses clients, une panoplie de nouvelles offres et services dont le nouveau service d’enregistrement des demandes téléphoniques et Internet en ligne, la nouvelle offre 4G ainsi que le nouveau site Web d’Algérie Télécom» a-t-il annoncé.

Il dira encore, que ces actions entrent dans le cadre du programme de son excellence le président de la République Monsieur Abdelaziz Bouteflika et les orientations de Madame la Ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, relatives à la modernisation du service public, l’allégement des procédures administratives ainsi que la généralisation des technologies de l’information et de la communication.

AT lance son nouveau site web

Lors de la soirée de mardi, il a été question d’annoncer la mise en place de la nouvelle version de son nouveau site Web d’Algérie Télécom: www.algerietelecom.dz. «Nous l’avons voulu intuitif, interactif et utile pour nos clients. Des informations pratiques disponibles 24h/7J, grâce à des textes soignés et photos illustrant les produits et services», indique le responsable d’Algérie Télécom. Les outils web évolutifs, permettent d’aller au delà de simple consultation des informations. Selon les explications des responsables d’AT, cette version est un site web d’interaction qui est fait pour nos clients et au service de nos clients, elle offre un support à nos clients via notre site web et centralise toutes les informations existantes dans nos plateformes web afin d’avoir une seule entrée avec un contenu unifié.

Des appels moins chers durant le mois de Ramadhan

Algérie Télécom a lancé une offre qui permet à ses clients de profiter pleinement de la téléphonie fixe à toute heure en vous proposant des réductions sur vos appels téléphoniques vers plusieurs destinations. L’offre concerne les clients résidentiels ayant un abonnement téléphonique, en effet, Algérie Télécom propose des réductions tarifaires sur les appels vers le fixe à 2.5 DA/30 sec vers 10 destinations internationales: Russie, Espagne, Canada, Suisse, Allemagne, Italie, Etats-Unis, Grande Bretagne, Portugal et France, à 2 DA/30 sec vers la Tunisie à 3.5 DA/30 sec vers les lieux Saints de l’Islam. Algérie Télécom propose également, des réductions sur les appels vers les mobiles nationaux à 2 DA/30 sec seulement.