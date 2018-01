<span style='text-decoration: underline;'>Les arènes d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Réflexion pour mettre le site à la disposition des organisateurs de manifestations artistiques</span>

Une réflexion est en cours pour mettre les Arènes d’Oran, qui font l’objet de travaux de réfection et de réhabilitation, à la disposition des organisateurs de manifestations artistiques, a annoncé le wali d’Oran.

Après achèvement de sa restauration, ce site devra être mis à la disposition d’organisateurs de manifestations artistiques de différents genres, dont des soirées, à condition qu’elles soient de niveau, a déclaré M. Mouloud Cherifi lors du «Forum des citoyens» récemment organisé par le quotidien «Ouest tribune» paraissant à Oran. Le responsable a déclaré dans ce sens : «Nous avons sommé les services de l’administration locale initiatrice de ce projet de restauration d’élaborer un cahier de charges pour lancer un appel d’offres d’utilité publique, après l’achèvement de l’opération de réfection en cours».

Les travaux de réfection et d’aménagement des ces arènes uniques dans leur genre au niveau d’Afrique ont été suspendus depuis plus de quatre ans à cause d’un vol dont a fait l’objet le chantier.

Selon des sources historiques, cet édifice connu chez les Oranais sous le nom de «Torro», appellation attribuée au quartier où il se situe, a été construit par le colonisateur français en 1908 à la demande des Espagnols résidant dans la ville d’Oran. L’arène des taureaux se caractérise également par une architecture et un espace similaire à celui de la ville de Nîmes (France), selon les mêmes sources. Après l’indépendance, l’activité de cette infrastructure de «Corrida», qui a enregistré la participation de matadors célèbres dont Luis Miguel, a été transformé en espace pour abriter des manifestations culturelles dont des galas de musique et des tournois sportifs. L’Office communale des sports (OCS) et des associations sportives activaient dans ces arènes.