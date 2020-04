<span style='text-decoration: underline;'>Cyclisme </span>:<br><span style='color:red;'>Reguigui s’entraîne en plein air</span>

Le cycliste algérien Youcef Reguigui, après plusieurs séances d’entraînement à domicile, en raison du confinement imposé par la pandémie du nouveau Coronavirus, a opté ce mercredi pour une séance, en plein air, en compagnie de dix autres coureurs. «A cause du confinement, les routes sont pratiquement vides et nous en avons profité pour faire quelques kilomètres. Ce qui devrait nous aider à garder la forme» a déclaré le coureur de 30 ans au site officiel de la Fédération (FAC). Le sociétaire de l’équipe malaisienne Tetengganu et son groupe ont opté pour l’autoroute reliant Oued Djer à Oran (ouest).