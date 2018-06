<span style='text-decoration: underline;'>Tayeb Zitouni</span>:<br><span style='color:red;'>Régularisation des dossiers «gelés» des moudjahidine</span>

Le ministre des Moudjahidine,Tayeb Zitouni a affirmé lundi à Oran que «les dossiers gelés» des moudjahidine ont été régularisés et que le dernier dossier sera examiné avant le 5 juillet prochain.

Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite au projet de réalisation de «l’exposition de la mémoire» au musée d’Oran, M. Zitouni a indiqué que «les dossiers gelés» depuis plus de dix ans ont été régularisés à travers toutes les wilayas du pays, et que le dernier dossier sera examiné avant le 5 juillet prochain».

Le ministre a ajouté que des enquêtes ont été menées sur les dossiers gelés des moudjahidines répondant aux conditions, et ce en coordination avec les secrétariats de wilayas de l’Organisation nationale des Moudjahidine (ONM) et les services du ministère des Moudjahidine, ajoutant que toute personne ouvrant droit ou ayant été lésée, a été réhabilitée et a bénéficié d’une pension».