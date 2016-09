<span style='text-decoration: underline;'>Mihoubi a régularisé les festivals culturels dont celui du Rai</span> :<br><span style='color:red;'>Réhabilitation de 80 salles de projections dont deux à Sidi Bel-Abbès</span>

Le ministre de la culture, Azzedine Mihoubi, a effectué hier dimanche, une visite de travail à Sidi Bel-Abbès.

La première étape de la délégation ministérielle est celle de la commune de Sidi Hassi Dahou (ex-Boutène). Une localité distante de prés de vingt bornes au sud du chef-lieu et d’où le ministre de la culture inaugura la bibliothèque municipale. A Bel Abbés, Mihoubi visita le musée agricole sis au niveau de l’ex-institut agronomique (ITMA), au siège du rectorat de l’université Djillali Liabés de Sidi Bel-Abbès. Ce musée contient plusieurs pièces historiques de la région telles les tuiles utilisées par le Saint Moulay Abdelkader, une cinquantaine de variétés de voiles entre 2.00 et 3.000 bouquins et un nombre annuel de visiteurs qui varie entre 13 et 15.000 personnes. Ce site reste néanmoins exigu et reste sans ressources financières. Le ministre proposa de créer un vrai musée payant qui pourra subvenir aux différentes nécessités du musée. L’étape suivante fut celle du chantier de réalisation du futur siège de la Direction de la culture près de la bibliothèque municipale El Kabbati. Un projet d’une enveloppe budgétaire actuelle de neuf milliards de centimes. Le taux d’avancement des travaux est situé à 75 pour cent pour un délai de 18 mois. A la bibliothèque Mohamed El Kabbati, le ministre distribua des cadeaux aux élèves qui ont remporté des compétitions culturelles. Une bibliothèque qui recense plus de sept milles adhérents et plus de six milles titres de livres.

La délégation continua sa visite par l’exposition de tableaux au musée Tayeb Nouara du centre-ville, réalisés par les élèves de l’école des beaux arts et les deux salles de cinéma Téssala (ex-Vox) et Amarnas (ex-Olympia) récemment réhabilitées pour un coût de six milliards chacune. A ce titre, Azzedine Mihoubi annonça que pas moins de 80 salles de projection ont été rénovées et ré-ouvertes à l’échelle nationale. «Ces deux salles Téssala et Amarnas de S Sidi Bel-Abbès font partie des 80 salles rénovées en Algérie et dont je remercie le wali pour cette initiative. Ces salles seront uniquement exploitées dans la projection de films cinématographiques et gérées par des gens de la région et de métier. D’ailleurs, on a installé une unité d’exploitation des salles de cinéma et qui commença à arracher des contrats internationaux. D’autres salles seront ré-ouvertes même pas seulement dans les chefs-lieux de wilayas mais au niveau des petites localités. Une initiative qui va pousser les investisseurs privés à s’impliquer et remettre le septième art à sa vraie place au sein de la société, surtout que les projections ont avancé par les bais des satellites».

Mihoubi s’est rendu ensuite au site de l’ex-Résidence de Napoléon III d’où une étude est en cours pour le transformer en un musée, avant d’assister à un spectacle théâtral au niveau du théâtre régional de Sidi Bel-Abbès. Sollicité sur l’annulation du festival du Rai de Sidi Bel-Abbès version 2016, le ministre dira qu’il n’a pas eu lieu d’annulation sauf: «en matière de bonne gérance et surtout, la régularisation des festivals culturels en Algérie. On a vu que certains festivals coûtent de l’argent et sont identiques. Il faut donner à chaque région et ville du pays son propre festival comme nous l’avions fait avec celui du théâtre de Mostaganem en 2017. «Mihoubi continue par expliquer que: «Mon département a recensé 176 festivals annuels à travers le pays». Nous avons régularisé ce problème en diminuant ce nombre à 65%. On a procédé donc à une reconstruction des manifestations culturelles, les céder à des gens spécialisés, régulariser le timing et la programmation en rendant une fois tous les deux ans un festival comme c’est le cas à l’étranger, créer un équilibre de tenues de festivals entre les régions et le plus important, instaurer des festivals de qualité et payant pour rentabiliser le secteur de la culture comme c’est le cas à l’étranger». Mihoubi annonça que son département adressa une lettre à l’UNESCO pour la classification de la chanson Rai tel un patrimoine mondial et l’organisation de colloques sur le chantre local, Mostefa Ben Brahim. A savoir que des web Internet sont instaurés par le ministère de la Culture pour répertorier toutes les grandes figures algériennes (par milliers nous disait le ministre) et un autre sur l’héritage culturel algérien.

B. Didéne