Réhabilitation et «restructuration» du vieux quartier

Lors de la rencontre organisée samedi dernier par le Forum de Ouest Tribune, le Wali d’Oran M. Mouloud Chérifi, a montré encore une fois son attachement prioritaire aux règlements des problèmes qui se posent concrètement sur le terrain, sans perdre du temps dans les théories ou les discours académiques de ceux qui veulent donner des leçons de gestion des affaires de la collectivité. Beaucoup, notamment parmi les professionnels de la presse, ressentent un certain agacement face à des débats et des polémiques, entretenues par des acteurs présumés du mouvement associatif, mais qui ne reposent sur aucun argument concret et crédible pouvant justifier les craintes et les revendications avancées. S’agissant de gestion urbaine et de réhabilitation du vieux bâti, le wali d’Oran a été récemment destinataire d’une «pétition» réclamant entre autres «l’arrêt des démolitions à outrance» des vieux immeubles et la préservation du site historique de Sidi El Houari». Les signataires de la lettre, membres d’une association connue à Oran, absents à la rencontre-débat avec le Wali, ont préféré organiser au même moment une «virée de contestation» à travers les sites du vieil Oran. Pour bon nombre d’observateurs et de mauvaises langues locales, ces «agitations récurrentes» autour de la préservation du vieux bâti au quartier de Sidi El Houari, ne visent surtout qu’à donner plus de «visibilité médiatique» à certains acteurs installés depuis longtemps sur ce créneau souvent parrainé et aidé par l’Unesco, l’Union européenne et d’autres organismes internationaux. Sans vouloir nier ou dénigrer l’action et les motivations citoyennes des concernés, on est en droit de se demander pourquoi, face à un Wali qui n’est là que depuis à peine cinq mois, certains s’acharnent à vouloir l’impliquer indirectement dans un présumé déficit de sérieux ou dans de présumées dérives mettant en grand danger le patrimoine immobilier dit «historique». En réalité, même s’il n’a été «déclaré» secteur sauvegardé que récemment par le décret du 22 janvier 2015, le quartier historique de Sidi El Houari est on le sait, inscrit depuis bien longtemps dans le riche patrimoine urbain et dans la mémoire collective. Il y a deux ans, en 2016, certains architectes, voulant se convertir au journalisme, avaient organisé un atelier pour s’interroger, légitimement sur «l’impact de la réhabilitation du vieux bâti sur l’image de marque de la ville d’Oran qui accueillera les Jeux méditerranéens de 2021». Aujourd’hui, curieusement, ces mêmes voix s’élèvent pour dénoncer «des opérations de démolition d’immeubles, menées de façon anarchique». Le débat a été réduit à de vagues «dénonciations» des pouvoirs publics qui se seraient, selon eux, hasardés à démolir des vieux immeubles, «sans aucune étude préalable permettant une sélection sur le patrimoine à préserver et celui dont l’état très dégradé ne peut être restauré». Il se trouve que l’on connaît le nombre d’études réalisées depuis l’indépendance autour du vieux bâti de Sid El Houari, sans pour autant assurer une véritable stratégie de réhabilitation et de restructuration du quartier…

Par S.Benali