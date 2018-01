<span style='text-decoration: underline;'>TISSEMSILT </span>:<br><span style='color:red;'>Relancement des travaux de réalisation de 800 logements location-vente au chef-lieu de wilaya</span>

Les travaux de réalisation de 800 logements de type location-vente de l’Agence d’amélioration et de développement du logement AADL-2, ont été lancés mardi à Tissemsilt. Le wali de Tissemsilt M.Abdelkader Benmessaoud, a donné le coup d’envoi de lancement des travaux de réalisation de 800 logements de l’Agence de l’amélioration et de développement du logement (AADL) à Tissemsilt au niveau du plan d’occupation du sol «POS Senawber» à l’est de la ville.

M.Abdelkader Benmessaoud, a procédé durant mardi dernier, au lancement du projet de 800 logements AADL dont a bénéficié la commune de Tissemsilt avec un délai de réalisation ne dépassant pas les 21 mois, selon les déclarations du DEP. Le premier magistrat de la wilaya a saisi cette occasion pour appeler les responsables en charge du projet, à respecter les délais de réalisation ainsi que la qualité, avant de demander aux autres responsables concernés, de prévoir la dotation de ces 800 logements de toutes les structures nécessaires. Selon les détails fournis au cours de cette visite, le projet est confié à une entreprise turque de droit algérien dénommée “Dek In San“, a été désignée à sa place et a été installée ce mardi 9 janvier 2018.

«Je suis très préoccupé par ce dossier et celui de l’habitat en général», a déclaré le wali de Tissemsilt, dans une tentative de rassurer les souscripteurs AADL dont la patience a atteint son apogée. Le chantier est juste au stade des terrassements. Dans ce sillage, le wali de Tissemsilt a affirmé que la wilaya a bénéficié d’un autre quota de 1 500 logements AADL dans le cadre du programme 2017.

Surtout que M. Abdelkader Benmessaoud paraît près et tout près des citoyens de la région de l’Ouarsenis pour réhabiliter, améliorer et moderniser le visage de la wilaya de Tissemsilt. Celui-ci, en est soucieux de la promotion de cette région de l’Ouarsenis car, il a su mettre en œuvre les mécanismes nécessaires tout en assurant un suivi judicieux, rigoureux et permanent sur le terrain. Pour rappel, le projet de réalisation de 800 logements de location/vente de l’Agence d’amélioration et du développement du logement (AADL2) à Hai Senawber dont les travaux ont démarré le 3 juillet 2016 pour un délai de 27 mois pour un coût de 2 325 000,00 DA, dont le taux d’avancement était de 2%. Le wali a constaté un retard de 15 mois, a annoncé que le contrat de l’entreprise Diar Safami, détentrice du projet de construction de ces logements, a été résilié. L’entreprise Diar Safami n’a pas pu honorer ses engagements avec AADL, en raison du” retard constaté sur le projet”. Une autre entreprise turque de droit algérien dénommée “Dek In San“, a été désignée à sa place et a été installée ce mardi 9 janvier 2018.

Mohamed Achraf