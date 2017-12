<span style='text-decoration: underline;'>En présence du wali d’Oran Mouloud Chérifi</span>:<br><span style='color:red;'>Relogement de 504 familles du quartier populaire de Sidi El Houari</span>

Quelque 504 familles du quartier populaire Sidi Houari d’Oran ont été relogées, jeudi, dans des nouveaux logements publics locatifs au niveau du groupement urbain de Belgaïd.

L’opération de remise des clés s’est déroulée, en présence du wali d’Oran Mouloud Chérifi et des autorités locales, dans des conditions normales et à la faveur des moyens humains et matériels, dont 600 camions, mobilisés pour la réussite de cette opération de relogement. En marge de la cérémonie de remise des clés, le wali d’Oran a indiqué à la presse que les opérations de relogement se poursuivront jusqu’à la fin de ce mois pour toucher 6.000 familles devant bénéficier de nouveaux logements de différents programmes. Il a également rappelé l’attribution, le 14 décembre dernier, de 612 logements de type LPL et 739 autres de type LPA, lors de la visite du ministre d e l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Abdelwahid Temmar. En 2018, il est prévu la réception de 25.000 logements dont 5.000 de location/vente (AADL), 20.000 LPL, a indiqué Mouloud Chérifi. Le relogement des citoyens se poursuivra pour toucher les quartiers de Haï El Badr, Seddikia, Sidi El Bachir, El Makarri, El Mokrani, El Emir, Ibn Sina, El Hamri et Mediouni. Le wali a par ailleurs indiqué que les opérations de relogement sont liées au rythme d’achèvement et de la réception des programmes de logements. Le même responsable a également précisé que les portes restent ouvertes pour le dépôt des recours surtout des cas exceptionnels et avérés ajoutant que chaque recours fondé sera inclus dans les prochaines opérations de relogement. Un système d’examen des recours sera mis en place dès ce jeudi et une commission devra les étudier avant de les soumettre pour évaluation à un comité au niveau de la wilaya. Le wali d’Oran supervisera ces études.

Par ailleurs, le directeur général de l’Office de promotion et de gestion immobilières d’Oran, Baroud Mohamed, a fait état de l’exclusion de cette opération de 28 familles ayant déjà bénéficié d’un logement. Il a annoncé le relogement, dans les prochains jours, de 167 familles résidant dans des habitations précaires de Hai Sidi El Bachir.