<span style='text-decoration: underline;'>Mascara </span>:<br><span style='color:red;'>Relogement de 51 familles à Mohammadia</span>

Cinquante-et-une familles résidant dans des habitations précaires ont été relogées mercredi au nouveau pôle urbain de Mohammadia (Mascara), a-t-on appris auprès de la wilaya.

Les familles bénéficiaires de cette opération résidaient dans le vieux bâti au boulevard «Tripoli» et dans un immeuble à Sidi Kada Belmokhtar du centre-ville qui avaient fait l’objet d’inspection de l’instance de Contrôle technique de la construction (CTC) et classés en case rouge, a-t-on indiqué. Des moyens humains et matériels relevant d’instances publiques ont été mobilisés pour le relogement des familles et la démolition du vieux bâti dont l’assiette sera récupérée pour abriter de nouveaux édifices publics, a-t-on ajouté, rappelant que la commune de Mohammadia a enregistré, mardi soir, le relogement de sept familles résidant dans des habitations précaires des boulevards «Ali Bouhelal» et «Emir Abdelkader».